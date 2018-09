Autore:

Simone Valtieri

FRECCE D'ARGENTO Non arrivano le buone notizie sperate per i fan della Ferrari dalla terza e ultima sessione di prove libere, a circa due ore dal via delle qualifiche del Gran Premio della Russia. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen sono alle prese con una monoposto nervosa, dalla quale faticano a estrarre i decimi necessari a duellare con le due Mercedes. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, primo e secondo nelle FP3, rifilano rispettivamente 6 e 4 decimi alle due monoposto rosse, che completano la seconda fila virtuale. Quinto Max Verstappen a quasi nove decimi dal leader di giornata, sesto Daniel Ricciardo e settimo un ottimo Charles Leclerc con la Sauber. Chiudono la top ten Ocon, Magnussen e Perez, due Force India e in mezzo la Haas del danese.

L'ULTIMO SETTORE NON VA Le maggiori difficoltà per la Ferrari arrivano nell'ultimo settore dei tre nei quali è divisa la pista "olimpica" di Sochi. I sei decimi incassati da Vettel e Raikkonen arrivano tutti nella terza parte del giro, causa traffico a volte, ma soprattutto per imperfezioni dettate da un assetto che sembra prediligere le più fluenti e scorrevoli prime due parti. Il tempo di Lewis Hamilton, 1'33"067, è di poco inferiore alla pole dello scorso anno, ottenuta da Vettel con la Ferrari. Non saranno della partita per le posizioni che contano in qualifica le due Red Bull, le due Toro Rosso e la McLaren di Alonso, tutti alle prese con la sostituzione delle loro Power Unit, l'appuntamento per la sessione decisiva è alle 14 in punto.

RISULTATI FP3