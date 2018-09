Autore:

Simone Valtieri

CAMPANELLO D'ALLARME È solo un venerdì - come spesso ama ripetere Kimi Raikkonen - ma vedere una Mercedes subito davanti nelle libere del GP di Russia e con mescole spesso più dure di quelle montate dai rivali, genera qualche preoccupazione, soprattutto all'interno del box della Ferrari. Lewis Hamilton ha subito messo in chiaro che anche a Sochi la Mercedes - che vi ha vinto tutte e quattro le edizioni disputate - c'è, e che lui non ha intenzione di portare tanto per le lunghe il discorso iridato. Perciò nel pomeriggio russo, Hamilton ha fermato i cronometri sul 1'33"385, a circa due decimi dal tempo della pole dello scorso anno siglata da Sebastian Vettel.

SEB RINCORRE, KIMI HA IL PASSO Dietro a Lewis c'è il suo compagno Valtteri Bottas, staccato però di circa 2 decimi, poi le due Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo con tempi in fotocopia, distanziati entrambi di quattro decimi. A mezzo secondo c'è Sebastian Vettel, mentre sesto è Kimi Raikkonen ma staccato di ben un secondo. Vero è che la rotazione dei motori però influisce e non poco sul comportamento delle auto al venerdì, perciò domani, con le Power Unit evolute le rosse potrebbero suonare tutta un'altra musica. Un indizio? Le prove sul passo gara di Kimi con gomme Soft che hanno raccontato di una Ferrari competitiva, come sempre quest'anno. Dietro ai top six il più veloce è stato Sergio Perez, assente in mattinata, con la Force India, davanti a Gasly, Ocon e Marcus Ericsson, che rifila un decimo al compagno di Sauber nei prossimi sei GP, Charles Leclerc, 13°.

RISULTATI FP2