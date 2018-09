SOLO TRE La Formula Uno per essere più 'competitiva' e scombinare le carte in tavola ai team più forti, nella passata stagione, ha deciso di limitare le power unit a disposizione di tutte le squadre. Quest'anno, sono solo tre i motori a disposizione delle scuderie che, com'era facilmente prevedibile, non bastano per coprire tutte e 21 le gare del Circus iridato. Molti team stanno già utilizzando l'ultimo propulsore a loro disposizione e alcuni hanno già finito le scorte a disposizione.

BELLA LA F1...A Sochi sono già cinque i piloti che hanno richiesto un nuovo propulsore ai propri meccanici e che domenica, nel Gran Premio di Russia, dovranno partire dal fondo della griglia di partenza a causa della penalità per la sostituzione di un motore. Domenica vedremo partire dal fondo: le due Red Bull di Verstappen e Ricciardo, le due Toro Rosso di Hartley e Gasly e il campione del mondo, ex Ferrari, Fernando Alonso sulla McLaren. Alla fine del Mondiale mancano ancora sei gare e in queste penalità potrebbe incappare anche la Ferrari e la Mercedes.