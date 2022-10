Fantasy F1 MotorBox 2022: i video consigli del GP Giappone

La Formula 1 prosegue il suo tour orientale e, a meno di sette giorni dai fatti di Singapore, le monoposto sono di nuovo in pista nel fine settimana del GP Giappone. Nonostante la pioggia di Suzuka abbia reso particolarmente imperscrutabili le prime due sessioni di prove libere, visti gli orari non particolarmente ''comodi'' per noi giocatori europei, urge fare il punto della situazione F1 Fantasy dopo che, per la seconda volta di fila, le quotazioni di team e piloti sono radicalmente cambiate. Come reagire per non farsi trovare impreparati in un weekend che potrebbe rivelarsi decisivo per le classifiche?

F1 GP Giappone 2022, Suzuka: Fernando Alonso (Alpine F1 Team)

VEDI ANCHE

IL FANTA F1 Insomma, come ogni fine settimana iridato, il momento in cui scegliere i cinque piloti e la scuderia da schierare al fantasy game ufficiale della Formula 1 (per partecipare alla lega di MotorBox non vi resta che cliccare qui, il codice d'ingresso è 1d3ccff156) incombe. E come ogni fine settimana iridato, noi proviamo a guidarvi nella giungla di crediti, quotazioni e possibili trappole in diretta Instagram sulla pagina degli amici di WikiFanta. Di seguito il link per rivivere la nostra chiacchierata live con i consigli in vista del GP Giappone F1 2022.

MOTORBOX E WIKIFANTA: LA DIRETTA INSTAGRAM CON I CONSIGLI PER IL FANTASY F1

Pubblicato da Salvo Sardina, 07/10/2022