Come frena una F1 a Suzuka? I segreti del GP Giappone con Brembo

GIAPPONE, DICIOTTESIAM TAPPA Dopo tre anni di attesa torna il Gran Premio del Giappone nel calendario della Formula 1 e lo fa in grande stile, visto che sarà con ogni probabilità il luogo dove verrà assegnato il titolo 2022 a Max Verstappen e alla Red Bull Racing. A cercare di rinviare l'appuntamento con il trionfo ci sarà Charles Leclerc, che dopo aver mancato il successo a Singapore cercherà di superare Sergio Perez e di consolidare la seconda posizione in classifica sua e della Ferrari, sotto attacco della Mercedes nel campionato costruttoori. Sulla pista di Suzuka, dunque, occhio anche a Lewis Hamilton e George Russell, così come agli spagnoli Carlos Sainz e Fernando Alonso. Ma vi ricordate come si guida sulla pista di Suzuka? Per ripassare è fondamentale leggere con attenzione i dati che Brembo - l'azienda italiana che fornisce gli impianti frenanti a quasi tutta la griglia, rilascia per capire come si guida (e si frena!) sul sinuoso tracciato di Suzuka. Di seguito troverete la carta d'identità, i dati delle frenate principali e un focus video sulla frenata più severa del circuito, buona lettura!

I SEGRETI DI SUZUKA

Due settimane dopo la MotoGP, anche la Formula 1 torna in Giappone dove mancava dal 2019, a causa della chiusura del Paese del sol levante per la pandemia di Covid-19. Il Suzuka International Racing Course rientra nella categoria dei circuiti scarsamente impegnativi per i freni: in una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 2.​ La Formula 1 ha esordito su questa pista nel 1987 ma il circuito di proprietà della Honda festeggia quest’anno 60 anni. Ad agosto è stato impiegato per la 8 Ore Suzuka, vinta proprio dai padroni di casa. Nelle prime edizioni diverse monoposto furono costrette a fermarsi per guasti ai freni, un problema che sembra ormai superato anche se nel 2019 due monoposto furono squalificate per aver impostato elettronicamente il bilanciamento della frenata. ​

Categoria di frenata : Light (2 su 5)

: Light (2 su 5) Tempo speso in frenata : 13%

: 13% Lunghezza circuito 5.807 metri

5.807 metri Numero di giri : 53

: 53 Numero di frenate : 9

: 9 Le tre curve più impegnative: curva 16, curva 9 e curva 11.

Oltre alle pinze in lega d’alluminio e ai dischi in carbonio, Brembo fornisce ai team anche le pastiglie, anch’esse in carbonio: ogni team ne consuma complessivamente fino a 600 a stagione. Esistono almeno 2 varianti di materiale e altrettante per geometria per un totale di 4 combinazioni possibili, sia per i freni anteriori che posteriori. Ogni team adotta poi una pastiglia dal design dedicato che si sposa perfettamente con la geometria della pinza Brembo utilizzata. La lunghezza di ciascuna pastiglia è compresa tra i 160 e i 190 mm e l’area è tra i 50 e i 90 cm2, mentre il peso varia dai 150 ai 300 grammi. Il coefficiente d’attrito è intorno a 0,5 e la temperatura d’esercizio è la stessa dei dischi, ma a differenza di questi la conducibilità termica è ridotta per non trasferire il calore generato dall’attrito alla pinza che le contiene.

Le pastiglie dei freni Brembo per le Formula 1

Grazie all’esperienza maturata in 47 anni di Formula 1 e alla collaborazione con le Case automobilistiche, Brembo realizza una gamma di pastiglie per le auto stradali che assicurano la massima sicurezza in frenata. Tra queste figurano le pastiglie Sport/HP2000, progettate e testate per un uso prevalentemente stradale sportivo. Si tratta di un prodotto destinato ad automobilisti con ambizioni sportive o che desiderano valorizzare la loro vettura. Le pastiglie Sport/HP2000 offrono ottime prestazioni anche senza preriscaldamento e a basse velocità, grazie ad uno specifico materiale che assicura un attrito costante in tutto l’intervallo di temperatura. ​

Al Suzuka International Racing Course, come in tutti i tracciati molto “guidati”, i curvoni veloci richiedono un uso quasi insignificante dei freni: in metà delle 18 curve non sono minimamente usati e in altre 3 lo spazio di frenata non arriva nemmeno a 50 metri, tanto che l’impiego dei freni è inferiore ai 12 secondi al giro, equivalenti al 13 per cento dell’intero GP. Le frenate in cui si perdono oltre 170 km/h di velocità sono appena un paio ed entrambe hanno bisogno di 2,3 secondi per essere portate a termine. Un filo minori sono i valori della curva 9, intitolata a Ernst Degner, che però si mette in luce per 4,3 g di decelerazione e 133 kg di carico sul pedale del freno. Dalla partenza alla bandiera a scacchi ciascun pilota esercita un carico totale sul pedale del freno di 38 tonnellate.

Brembo, disco più caliper anteriore per F1

Delle 9 frenate del Suzuka International Racing Course solo 2 sono classificate dai tecnici Brembo come impegnative per i freni, una è di media difficoltà e le restanti 6 sono light. La più impegnativa in assoluto è la curva 16, teatro di una perdita di velocità da 273 km/h a 85 km/h in soli 100 metri. Durante i 2,33 secondi di funzionamento dei freni i piloti esercitano un carico sul pedale di 139 kg e sono soggetti ad una decelerazione massima di 4,7 g. ​​​

​In copertina il video dedicato alla frenata più impegnativa.

Pubblicato da Simone Valtieri, 05/10/2022