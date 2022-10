Formula 1 GP Giappone 2022, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW

È la settimana del GP del Giappone di Formula 1 a Suzuka: gli orari per seguire in TV la gara su Sky, TV8 e NOW, le previsioni meteo e i risultati

GP GIAPPONE IN TV Dopo tre anni di ''chiusura'' per Pandemia, riaprono i battenti dell'autodromo di Suzuka, pronto ad accogliere la festosa folla giapponese nel weekend in cui si potrebbe assegnare il titolo mondiale 2022. Max Verstappen, infatti, può contare su un vantaggio di 104 punti in classifica su Charles Leclerc e al pilota olandese della Red Bull basterà arrivare davanti al monegasco della Ferrari per chiudere definitivamente la partita. Si giocheranno la vittoria sulla tecnica pista di Suzuka anche i loro compagni di squadra, Sergio Perez - fresco del successo di Singapore - e Carlos Sainz, mentre proveranno a sparigliare le carte le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD e in streaming su NOW, dalle prove libere alla gara, e per chi non è abbonato a Sky, né dispone del relativo servizio di streaming, c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi. Infine, c'è la possibilità di vedere l'evento in chiaro in differita su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

Una fase del Gran Premio del Giappone 2019 di Formula 1

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 7 ottobre

Prove libere 1: 5.00 – 6.00 (Live MotorBox dalle ore 4.45)

Prove libere 2: 8.00 – 9.30 (Live MotorBox dalle ore 7.45)

Sabato 8 ottobre

Prove libere 3: 5.00 – 6.00 (Live MotorBox dalle ore 4.45)

Qualifiche: 8.00 (Live MotorBox dalle ore 7.45)

Domenica 9 ottobre

Gara: 7.00 (Live MotorBox dalle ore 6.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 8 ottobre

Qualifiche: 16.30 (differita)

Domenica 9 ottobre

Gara: 16.00 (differita)

TUTTO SUL GP DEL GIAPPONE 2022

GP Giappone 2019, Suzuka: l'asfalto del circuito

Il primo Gran Premio del Giappone sulla pista di Suzuka è andato in scena nel 1987 e da allora, tranne la breve parentesi 2007-08 al Fuji, il sinuoso tracciato nipponico (l'unico peraltro a forma di ''8'' nella massima serie) ha sempre ospitato l'appuntamento del Sol Levante. Pista amatissima dai piloti, è lunga 5.807 metri per un totale di 18 curve che andranno percorse per 53 giri domenica prossima. Il record della pista in gara appartiene a Lewis Hamilton, che nel 2019 con la Mercedes timbrò il fast lap in 1'30''983. Il pilota più veloce di sempre a Suzuka è invece Sebastian Vettel, che per ottenere la pole position lo stesso anno con la Ferrari, scese a 1'27''064.

Prevista pioggia per il ritorno del Gran Premio del Giappone in calendario. Saranno temporali sparsi che si alterneranno a un clima più sereno per tutto il weekend, con temperature autunnali, comprese tra i 14° serali e i 24° del sabato. Di seguito i dettagli da weather.com*.

Venerdì 7 ottobre: temperature: max 19°, min 15°; pioggia con interruzioni periodiche, precipitazioni 80%, umidità 91%, vento 6 km/h.

Sabato 8 ottobre: temperature: max 24°, min 14°; nuvoloso con schiarite a tratti, precipitazioni 30%, umidità -, vento - km/h.

Domenica 9 ottobre: temperature: max 21°, min 15°; nuvoloso con brevi piogge, precipitazioni 60%, umidità -%, vento - km/h.

*I dati saranno aggiornati con maggiore precisione nei giorni

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/10/2022