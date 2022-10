Albo d'oro Gran Premio del Giappone

LA STORIA Il Gran Premio del Giappone può considerarsi come una delle gare storiche del calendario iridato della Formula 1. La prima edizione si è disputata nel 1976 sul circuito del Fuji, sede anche di altre tre GP nel 1977, 2007 e 2008. La grande protagonista della storia del circus nel paese del Sol Levante è però ovviamente la mitica pista di Suzuka, sulla quale si è corso ogni anno dal 1987 al 2006 e dal 2009 a oggi, con l'eccezione del 2020 e 2021 in cui l'evento è saltato a causa della pandemia da Covid-19. A detenere il record di vittorie su un tracciato spesso decisivo per le sorti del titolo mondiale è Michael Schumacher, capace di imporsi in 6 occasioni. Seguono Lewis Hamilton a quota 5 e Sebastian Vettel a 4. Tra i team è invece la McLaren a comandare la classifica con 9 successi mentre Ferrari e Mercedes sono ferme rispettivamente a 7 e 6 vittorie.

ALBO D'ORO GP GIAPPONE F1

Anno Sede Gp Pilota Team 1976 Fuji Mario Andretti Lotus-Ford Cosworth 1977 Fuji James Hunt McLaren-Ford Cosworth 1987 Suzuka Gerhard Berger Ferrari 1988 Suzuka Ayrton Senna McLaren-Honda 1989 Suzuka Alessandro Nannini Benetton-Ford 1990 Suzuka Nelson Piquet Benetton-Ford 1991 Suzuka Gerhard Berger McLaren-Honda 1992 Suzuka Riccardo Patrese Williams-Renault 1993 Suzuka Ayrton Senna McLaren-Ford 1994 Suzuka Damon Hill Williams-Renault 1995 Suzuka Michael Schumacher Benetton-Renault 1996 Suzuka Damon Hill Williams-Renault 1997 Suzuka Michael Schumacher Ferrari 1998 Suzuka Mika Hakkinen McLaren-Mercedes 1999 Suzuka Mika Hakkinen McLaren-Mercedes 2000 Suzuka Michael Schumacher Ferrari 2001 Suzuka Michael Schumacher Ferrari 2002 Suzuka Michael Schumacher Ferrari 2003 Suzuka Rubens Barrichello Ferrari 2004 Suzuka Michael Schumacher Ferrari 2005 Suzuka Kimi Raikkonen McLaren-Mercedes 2006 Suzuka Fernando Alonso Renault 2007 Fuji Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 2008 Fuji Fernando Alonso Renault 2009 Suzuka Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2010 Suzuka Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2011 Suzuka Jenson Button McLaren-Mercedes 2012 Suzuka Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2013 Suzuka Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2014 Suzuka Lewis Hamilton Mercedes 2015 Suzuka Lewis Hamilton Mercedes 2016 Suzuka Nico Rosberg Mercedes 2017 Suzuka Lewis Hamilton Mercedes 2018 Suzuka Lewis Hamilton Mercedes 2019 Suzuka Valtteri Bottas Mercedes 2022 Suzuka Max Verstappen Red Bull-Honda