Briatore è una furia contro la FIA: "Ferrari danneggiata, ma nessuno alza la voce"

FLAVIO FUSTIGATORE La gestione del GP Giappone da parte della FIA è stata criticata da più parti per diversi episodi e ha provocato anche un duro sfogo da parte di Mattia Binotto. Il team principal della Ferrari non ha gradito che i 5 secondi di penalità inflitti a Charles Leclerc che hanno fatto scalare dal secondo al terzo posto il monegasco per colpa del taglio di chicane avvenuto nell'ultimo giro. Ancora più basito per la gestione della gara è stato però Flavio Briatore, il quale tra l'altro ritiene che la Ferrari sia stata più volte danneggiata senza ribellarsi a questa situazione.

CAOS PUNTEGGIO Attraverso i suoi profili sui social network, l'ex team principal della Renault ha analizzato la gara di Suzuka partendo dal caos generatosi al traguardo circa l'assegnazione del punteggio pieno, che ha permesso a Max Verstappen di laurearsi matematicamente campione del mondo per la seconda volta: ''Volevo parlare dell'ultimo gran premio perché nessuno ne ha parlato, ma per me è successo un altro casino: un pilota come Max Verstappen, che si merita assolutamente di vincere il Mondiale così come la Red Bull, secondo voi è normale che diventi campione del mondo senza accorgersene? È normale che il team del campione del mondo lo sapesse? Se ne sono resi conto dopo, io me ne sono accorto vedendo Christian Horner e Helmut Marko che si abbracciavano. Loro non è che si abbraccino ogni volta che vincono una gara, altrimenti sarebbero troppi abbracci... Ma vi sembra normale che il team dopo che Verstappen aveva tagliato il traguardo non sapeva che era campione del mondo? Il gran premio è stato ridotto a 28 giri, ma come mai è stato assegnato il punteggio pieno come se i giri fossero stati 53? Boh, chiedi, c'è un'informazione grigia, non riesci a capire...''. In realtà, come vi abbiano spiegato approfonditamente in questo articolo pubblicato subito dopo la bandiera a scacchi, la FIA ha solo applicato alla lettera il regolamento, sebbene il punto in questione fosse scritto in maniera non chiarissima, generando il caos ricordato dallo stesso Briatore.

IL TRATTORE IN PISTA A Briatore non è sfuggita nemmeno la discussa entrata in pista del trattore incaricato di rimuovere la monoposto di Carlos Sainz mentre gli altri piloti transitavano in quel punto: ''Non c'era visibilità, le vetture andavano fortissimo e hanno fanno entrare due trattori in pista, vi sembra normale? Vi ricorderete l'incidente di Bianchi, esattamente così. Gasly si è trovato un trattore davanti con poca visibilità, con rischio di incidente mortale''. In questo caso le considerazioni del manager cuneese sono più condivisibili, anche se giova ricordare che in quel momento la gara era neutralizzata dalla Safety Car e poco dopo è stata esposta bandiera rossa, con lo stesso Gasly che ha ammesso di essere andato più veloce del dovuto in quel giro in cui ha poi incrociato il trattore in pista.

FERRARI MALTRATTATA L'ultimo punto dell'analisi di Briatore è dedicato alla Ferrari e in particolare alla penalizzazione di Leclerc. Briatore non solo la ritiene ingiusta, ma giudica la Rossa danneggiata dalla FIA per la seconda settimana consecutiva: ''Non è normale che venga penalizzato Leclerc, perché era davanti all'ultima chicane. Non ha agevolato nessuno, è rientrato con la Red Bull dietro alla stessa distanza. Al massimo dai una reprimenda, ma in tre minuti hanno deciso quello che in tre o sei ore non avevano deciso a Monza (in realtà si riferisce a Singapore, ndr). Anche qui, perché Leclerc è stato penalizzato quando non doveva esserlo? Ci poteva essere una reprimenda con la quale si diceva a Charles: 'Caro Leclerc, se lo fai ancora ti penalizzeremo di cinque secondi'. Invece nessuno gli ha detto niente e dopo 3 minuti lo hanno penalizzato di 5 secondi. Stessa situazione a Monza (Singapore), dove ci hanno messo ore per mettere la penalizzazione e hanno avuto culo perché alla fine Leclerc ha mollato e anche lì la Ferrari è stata danneggiata. Due volte, due gare, le ultime due in cui è stata danneggiata la Ferrari. Vi sembra normale? Vedo che nessuno reagisce, nessuno dice niente e i giornali ne parlano poco''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 12/10/2022