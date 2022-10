Perché Verstappen ha vinto il Mondiale? Cosa dice il regolamento sul punteggio pieno

MENO GIRI, STESSI PUNTI A causa della pioggia battente che ha provocato una lunga interruzione, il GP Giappone si è concluso dopo appena 28 giri percorsi sui 53 in programma. Una distanza ben inferiore al 75% necessario per far sì che un gran premio assegni punteggio pieno, eppure l'ordine di arrivo della gara di Suzuka ha effettivamente distribuito i punti come se si fossero disputati almeno 3/4 dei chilometri previsti. Un dettaglio non secondario, perché questo ha permesso a Max Verstappen di laurearsi matematicamente campione del mondo già questo weekend. Ma come mai questa eccezione?

COSA DICE IL REGOLAMENTO Dopo la farsa del GP Belgio 2021, che aveva distribuito un punteggio dimezzato ai primi10 dopo che i piloti avevano completato solo pochi giri e tutti dietro la Safety Car, quest'anno l'assegnazione dei punti in caso di gare di durata inferiore alla distanza prevista è cambiata. Il tutto è definito dall'articolo 57 del Regolamento Sportivo della F1, il quale specifica le condizioni a seconda delle quali vengono considerati diversi punteggi:

a) Non verranno assegnati punti se il leader ha completato meno di due giri. b) Nessun punto sarà assegnato a meno che un minimo di due giri non sia stato completato dal leader senza un intervento di Safety Car e/o VSC. c) Se il leader ha completato più di due giri ma meno del 25% della distanza di gara programmata, i punti verranno assegnati in base alla seguente tabella: VEDI ANCHE F1 GP Giappone 2022, le pagelle di Suzuka GP Giappone 2022: ordine di arrivo e risultati F1 GP Giappone 2022, Gara: Verstappen domina con la pioggia ed è campione del mondo! Posizione Punteggio 1 6 2 4 3 3 4 2 5 1 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 d) Se il leader ha completato più del 25% ma meno del 50% della distanza di gara programmata, i punti verranno assegnati secondo la seguente tabella: Posizione Punteggio 1 13 2 10 3 8 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2 9 1 10 0 e) Se il leader ha percorso più del 50% ma meno del 75% della distanza di gara programmata, i punti verranno assegnati secondo la tabella seguente: Posizione Punteggio 1 19 2 14 3 12 4 10 5 8 6 6 7 4 8 3 9 2 10 1

f) Se il leader ha percorso il 75% o più della distanza di gara prevista, punti pieni verranno assegnati in accordo con l'articolo 6.4.

L'ECCEZIONE A leggere così, sembrerebbero esserci tutte le condizioni per assegnare il punteggio del punto e), avendo percorso più della metà dei 53 giri previsti per il GP Giappone, ma meno del 75%. E invece entra in gioco uno di quei cavilli, o meglio, una di quelle aree grigie di cui tanto spesso sentiamo parlare quando si discute di possibili infrazioni del regolamento, come avviene in questi giorni in cui l'attenzione è tutta sul possibile mancato rispetto del budget cap da parte della Red Bull nel 2021. Nel caso specifico di oggi, entra in gioco la frase che è scritta prima di quanto vi abbiamo riportato qui sopra e che recita: ''Se una gara è sospesa ai sensi dell’articolo 57, e non può essere ripresa, i punti per ciascun titolo verranno assegnati secondo i seguenti criteri''. Dunque, i punteggi sopra indicati si applicano solo a una gara che non vede la bandiera a scacchi in pista, cosa invece avvenuta oggi a Suzuka. Se, all'interno delle tre ore, una gara sospesa riprende e termina in pista allora assegna sempre il consueto punteggio. Un aspetto che forse non era stato ben valutato al momento della nuova stesura di questa parte di regolamento: per assurdo, una gara in cui si disputano appena 2 giri potrebbe dunque assegnare punteggio pieno.

CHE CAOS! La regola era così poco chiara che nell'immediato nessuno alla Red Bull aveva capito che Verstappen era matematicamente campione del mondo. Con il punteggio del punto e) del regolamento, infatti, l'olandese non avrebbe chiuso i giochi nemmeno dopo la penalizzazione che ha retrocesso Charles Leclerc alle spalle di Sergio Perez, visto che all'olandese servivano almeno 8 punti in più del monegasco.

Pubblicato da Luca Manacorda, 09/10/2022