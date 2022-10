Austin: Palou con McLaren nelle libere di F1

PALOU DEBUTTA E' un vero e proprio debutto in un week end di gara di Formula 1 quello che vedrà coinvolto Alex Palou. Il campione 2021 dell'Indycar Series aveva già disputato qualche test con monoposto della massima formula, ma domani si calerà nell'abitacolo della McLaren di Daniel Ricciardo per disputare al suo posto le libere 1 del Gran Premio degli Stati Uniti sul circuito di Austin. Questo test rientra nel programma che vede i team obbligati a far girare in almeno una sessione di libere del venerdì uno dei piloti giovani del proprio vivaio. Ad Abu Dhabi toccherà a Pato O'Ward, anch'egli al via in Indycar ma con il team McLaren di riferimento gestito dallo Schmidt/Peterson Motorsport.

AVVICINAMENTO MCLAREN/PALOU E' un inevitabile percorso di avvicinamento quello tra Palou e la McLaren che già durante l'estate aveva provato a strapparlo a Ganassi il quale, però, l'ha vinta in sede giudiziaria. Il contratto del giovane spagnolo dura un'altra stagione. Dal 2024, inevitabilmente, lo vedremo partire in direzione McLaren e questo test ne è l'ulteriore conferma. Sia Palou che O'Ward avevano preso parte nei giorni scorsi ad un test con una vettura dell'anno passato sul circuito di Spielberg. O'Ward ad Abu Dhabi salirà sulla vettura che gli sarà resa disponibile da Lando Norris.

Pubblicato da Marco Borgo, 20/10/2022