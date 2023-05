McLaren 765LT Spider: Lando Norris se la fa costruire su misura, ed è uno spettacolo! (video)

Lando Norris è uno dei giovani più talentuosi del circus della Formula Uno, anche se con la sua McLaren MCL60 non riesce sempre a esprimere tutto il suo potenziale. Tuttavia, le sue doti non sembrano fermarsi alla bravura al volante della monoposto, ma anche il suo gusto pare di un certo livello. Il giovane inglese ha appena ritirato la sua personalissima McLaren 765LT Spider costruita su misura. In un breve video pubblicato dalla Casa di Woking, il suo pilota ce la mostra durante la cerimonia di consegna, vediamolo insieme.

ESEMPLARE UNICO In effetti, si tratta di un bell’oggetto, che ne dite? Il pilota britannico si sta godendo i frutti della sua carriera in F1 togliendosi qualche capriccio non proprio alla portata di tutti. Solo un paio di mesi fa, ci ha mostrato come sarebbe stata la Artura dei suoi sogni, e c’è da giurarci che poco dopo abbia versato la caparra per l’acquisto. Più in dettaglio, la 765LT Spider, come la Artura, sembrano essere fortemente influenzate dai suoi colori preferiti giallo e blu. La supersportiva a cielo aperto è proprio incentrata sulla caratterizzazione estetica, quindi non entreremo, per una volta, nell'incredibile dinamica di guida dell’auto o nella descrizione del suo eccezionale V8 biturbo da 4,0 litri.

McLaren 765LT Spider Lando Norris: la supercar con il pilota e il gruppo di lavoro DETTAGLI ESCLUSIVI SU RICHIESTA DEL PILOTA Osservando più da vicino la 765LT Spider, la prima cosa che salta all’occhio sono le… tonnellate e tonnellate di splendida fibra di carbonio a vista in tinta blu lucido con alta fibra di carbonio satinata a contrasto. “Sono un amante del carbonio e più carbonio posso avere, meglio è”, dice Lando. Motivo per cui ha scelto tutti e tre i pacchetti esterni con il prezioso materiale. Questi includono elementi come parafanghi, diffusori, prese d'aria, minigonne laterali, specchietti retrovisori, cofano, paraurti e molto altro ancora. In contrasto con il blu c'è il giallo personale di Lando sulle pinze dei freni, sulle cuciture interne e in altri angoli della macchina. Il tocco di personalizzazione esclusivo arriva dal logo “Lando Graphic” con quattro strisce molto sottili. Il logo rappresenta il numero di gara di Lando, ma in un modo non così appariscente come il “4” che trova spazio sulla sua monoposto. Il ragazzo ha deciso di disseminarlo in punti diversi, a cominciare dal suo portachiavi e direttamente sopra il faro sinistro.

McLaren 765LT Spider Lando Norris: dettagli unici come la fibra di carbonio personalizzataABITACOLO ''TAILOR MADE'' L'interno presenta una bella combinazione di colori blu scuro che si sposa sorprendentemente bene con l'esterno blu. I sedili da corsa in fibra di carbonio sono rifiniti in Blu Navy con cuciture Napier e decorati con il marchio LN4 di Lando sul poggiatesta del guidatore: l'unico posto in cui Lando ha ritenuto opportuno avere il suo logo senza ostentarlo eccessivamente. Andando avanti con la personalizzazione, c'è un battitacco MSO (McLaren Special Operation, il reparto specializzato per i modelli su misura) Custom Dark Tint Carbon Union Flag con grafica Lando ben visibile, insieme a tappetini rifiniti con marchio LN4 e cuciture Napier. Un volante MSO Custom Blue Tint Carbon Fade, con indicatore bianco a ore 12 è lì per fargli sapere che il pilota si siederà in qualcosa di unico nel suo genere, insieme a una piccola targa che conferma l'esclusivo “One-of-One” del veicolo commissionato.

McLaren 765LT Spider Lando Norris: un giro di prova per la one-off ingleseLE FIRME DEI PROTAGONISTI C'è un dettaglio sotto il cofano anteriore che lo rende un gradino al di sopra di tutti gli altri, però, e sono le firme delle persone che hanno contribuito a progettare l'auto insieme a figure importanti della McLaren come il CEO del team di Formula Uno Zak Brown. Le firme sono state apposte sul carbonio prima di essere laccate, il che significa che rimarranno lì per sempre. Insomma, questa speciale McLaren 765LT Lando Norris Edition è un’auto fantastica e non c'è dubbio che la vedremo presto sfilare nei paddock del mondiale F1 in futuro.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/05/2023