Anticipazioni

Per McLaren è stato un anno difficile. L'impatto finanziario della pandemia ha portato la società persino a vendere la sua sede di Woking. Un modo per rialzare la testa sarebbe dunque quello di portare al debutto nuovi ed entusiasmanti prodotti. E sembra sia esattamente ciò che è in corso, dal momento che McLaren avrebbe depositato all'ufficio per la proprietà intellettuale del Regno Unito i brevetti per tre nuovi nomi di altrettante supercar. Quali nomi? Solus, Aeron, Aonic.

McLaren Aonic: che genere di modello?

TABULA RASA Presumibilmente, trattasi di nomi di modelli completamente nuovi, non semplicemente edizioni speciali di modelli già esistenti: né Solus, né Aeron, né Aonic suonano come nomi da ricollegarsi a qualsivoglia precedente vettura McLaren. Sarebbero, quindi, progetti nati da un foglio bianco. Per quanto riguarda il loro posizionamento, beh, per ora si possono fare solo ipotesi.

VEDI ANCHE

PER ESCLUSIONE Prendendo in esame la strategia attuale: la Sports Series è stata interrotta ad inizio del 2021, quindi è escluso che Solus, Aeron e Aonic rientreranno in quella categoria. Improbabile anche che McLaren si avventuri in territorio SUV. Non passa invece inosservato come l'allontanamento dalle solite sigle alfanumeriche, McLaren lo abbia messo in pratica con l'ibrida Artura...

McLaren Artura

SCOSSA Una pista suggerisce insomma che i tre nuovi modelli rappresenteranno il prossimo passo in direzione elettrificazione. Attualmente, l'Artura si trova al di sotto di modelli come Senna e Speedtail, che fanno parte della Ultimate Series. Artura anche più economica e meno potente dei modelli Super Series come 720S. Potrebbe perciò essere il momento giusto, per McLaren, per introdurre un ibrido più estremo. O addirittura, una supercar completamente elettrica.

McLaren Aeron: ibrida? Elettrica?

NOMEN OMEN Partendo, invece, dagli stessi nomi. ''Solus'' lascia pensare a una one-off, o comunque a un modello a tiratura super-limitata. Oppure, a un modello monoposto, concorrente di Ferrari Monza SP1. Il nome ''Aeron'' potrebbe anche essere ispirato alla omonima dea della battaglia di celtiche tradizioni, il che lascia pensare a quelcosa di davvero speciale. ''Aonic''...non pervenuto. Aspettiamoci qualche sorpresa...mitologica.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/10/2021