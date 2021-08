MANIA SOCIAL Per la serie “non fatelo a casa”, o meglio ancora “non fatelo proprio”, la “milk crate challenge” (letteralmente, la sfida delle casse del latte) è l’ultima follia collettiva che sta conquistando migliaia di persone su Tik Tok. Lo scopo della challenge è superare una piramide di casse di bottiglie del latte, realizzate in materiale plastico particolarmente robusto, e capaci quindi di sostenere anche il peso di una persona. Messe una sopra l’altra, però, le pile di casse si rivelano molto poco stabili, con conseguenze spesso molto dolorose per chi si cimenta - e fallisce - l’impresa. Guardare questo brevissimo ed estremamente limitato campionario di fail per credere.

CHALLENGE, MA PER RIDERE Per scherzare dell’ultima moda social - che speriamo si esaurisca presto - l’influencer Jon Sibal ha deciso di raccogliere la sfida, ma a modo suo, utilizzando niente meno che una McLaren 720S. Un’automobile non riesce normalmente a salire scalini normali, figuriamoci quelli realizzati con le casse del latte. E quindi Sibal si è “limitato” a realizzare una struttura a ponte con le milk create, e a collocarci sopra la supercar inglese. Come? Non si sa. È importante saperlo? Decisamente no.

WIDEBODY Non abbiamo idea neppure delle specifiche tecniche dell’auto, che monta un kit widebody giusto per essere ancor più bella. Immaginiamo che sia la versione di serie, con il V8 quattro litri biturbo da 720 CV, capace di scattare da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi. Da terra, però, non da sopra le casse del latte.