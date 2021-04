UNO SCHERZO, PER DAVVERO Non abbiamo una Tesla sottomano per verificare di persona, ma la data del post su Twitter sembra metterci al riparo da un tardivo pesce d'aprile. Fatto sta che, come sembrerebbe confermare il video qui sotto, l'ultimo easter egg scoperto sulle auto elettriche Tesla starebbe infiammando TikTok e Twitter, con una funzione quantomeno originale.

TAMTAM SOCIAL Quei buontemponi dei dipendenti di Elon Musk, secondo quanto riferito, avrebbero reso le Tesla in grado di riconoscere un comando vocale non certo ispirato al bon ton. ''Open butthole'' (traducibile con una volgare esortazione ad aprire lo sfintere) causerebbe l'apertura dello sportello di ricarica della Tesla Model 3, mentre ''close butthole'' permetterebbe di richiuderlo. Per permettere la massima comprensione del linguaggio naturale il sistema produrrebbe l'effetto desiderato anche quando alla parola butthole si sostituissero varianti come ''bunghole''.

EASTER EGG O ERRORE? D'altra parte non tutte le auto del costruttore americano reagiscono allo stesso modo: pare infatti che alcuni modelli aprano il bagagliaio invece del portello di ricarica. Il comando funzionerebbe anche traducendo ''butthole'' in olandese e addirittura accetterebbe frasi più articolate che hanno insospettito qualcuno. L'ipotesi avanzata da Jeremy Judkins è che Tesla reagisca semplicemente al comando ''open'', senza distinguere le parole successive. Il che porrebbe questa feature a metà strada tra un vero easter egg e un errore di programmazione. Va detto che, stando al tenore generale dei commenti sui social network, i fan di Tesla avrebbero apprezzato il sense of humor e la community sembra orientata a considerarlo proprio come un easter egg ufficiale.

Is “open butthole” really an Easter egg? pic.twitter.com/UU4mObZZxI — Jeremy Judkins (@jeremyjudkins) April 11, 2021

LE GOLIARDATE DI ELON Tesla non sarebbe nuova al riconoscimento di comandi in ''gergo tecnico''. Come ricorda anche Teslarati, sito che raduna i fan delle auto elettriche e delle imprese di Elon Musk, i membri della community Tesla hanno già scoperto che i loro veicoli rispondono a frasi come ''Le mie palle sono fredde'', accendendo il sedile riscaldato del conducente. Altro easter egg di grande raffinatezza: la funzione Boombox per far suonare il clacson come un peto, come sperimentato anche nella nostra video prova della Tesla Model X. E se è vero che la maggior parte dei costruttori di automobili stanno, volenti o nolenti, seguendo le orme di Tesla, è quantomeno improbabile che tentino di batterla sul fronte dello stile.