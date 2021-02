UNO DEI SUCCESSI DI TESLA L'aggiornamento Over The Air (OTA), ossia come quello degli smartphone, è certamente una delle innovazioni più dirompenti introdotte da Tesla nel mondo dell'automotive. Tanto che, poi, tutti i costruttori tradizionali o quasi vi si sono adeguati (o cercano di farlo). Sta di fatto che pochi, tranne i diretti interessati che una Tesla l'hanno in garage, sanno che cosa succede mentre il software viene rinfrescato. Ora un video da YouTube lo mostra a tutti: eccolo qui sotto.

VIRALE SUI SOCIAL Vedere centinaia di auto elettriche in un parcheggio prendere vita in automatico, con i fari che lampeggiano da soli per confermare lo scaricamento wireless del nuovo software, ha qualcosa di ipnotico. Ma anche vedere quello che sembra un esercito di robot ha un grande effetto scenico, che riporta alla mente i film di fantascienza. Il filmato, in cui la maggior parte degli attori protagonisti sembrano essere Tesla Model 3, è emerso prima su TikTok, per poi essere condiviso su YouTube e infine su Reddit: sui social, insomma, un vero successo virale.

L'AVESSE FATTO ELON... Secondo la descrizione di YouTube le auto del video si starebbero aggiornando tramite il servizio Starlink di SpaceX, ma questa sarebbe un'inesattezza, visto che - per quanto è dato sapere al momento - le Tesla dispongono di un normale collegamento tramite rete mobile convenzionale o attraverso un hot spot wi-fi esterno. E qualcuno dubita persino che le auto fossero effettivamente in fase di aggiornamento: i lampeggianti potevano essere in funzione anche per altri motivi. Fatto sta che la tesi dell'aggiornamento software è coerente con la prassi di Tesla di aggiornare i veicoli prima di spedirli in giro per il Mondo. In ogni caso, coinvolta o meno nella divulgazione del video, Tesla ha guadagnato ancora un po' di visibilità. Certo, l'avesse orchestrato Elon Musk in persona, sarebbe certamente stato ancora più spettacolare.