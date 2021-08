FUORICLASSE C'è primato e primato. E solo ad alcune auto, quelle più speciali, spetta il privilegio di infrangere record standosene chiuse in garage, senza nemmeno accendere il motore, o quasi. Di McLaren F1, solo 106 unità costruite dal 1992 al 1996. Ogni singolo esemplare sopravvissuto vale milioni di dollari, ma alcuni sono più preziosi degli altri. Vedi la F1 del 1995 individuata dal telaio n. 029, non a torto meritatasi il nomignolo di ''capsula del tempo'': con appena 243 miglia (391 km) sul contachilometri, è conservata come immacolata. Natutale che il suo valore sfugga alle logiche delle quotazioni standard. Quale valore? Prima, video passerella (ma sfoglia anche la gallery).

CHI OFFRE DI PIÙ Sua Maestà McLaren F1 n. 029 è stata venduta a Ferragosto all'asta di Pebble Beach di Gooding & Company per la cifra record di 20,46 milioni di dollari, l'equivalente di 17,36 milioni di euro. Per rimanere in famiglia, stracciato il precedente record di 15,62 milioni di dollari stabilito da una F1 stradale nel 2017, ma anche l'exploit 2019 di un esemplare convertito alle specifiche Le Mans da McLaren Special Operations: ''solo'' 19,8 milioni di dollari.

AVVISTAMENTI Oltre al chilometraggio quasi nullo, l'esclusività della F1 n. 029 risiede anche nella sua...riservatezza. In tutta la sua vita, non si è quasi mai mostrata in pubblico, essendo rimasta custodita (e meticolosamente curata) in una collezione privata giapponese. Prepararla per l'asta californiana ha richiesto giusto una spolverata.

SOLO PARTI ORIGINALI Tutto è come allora, dai pneumatici Goodyear Eagle F1 codificati alla cassetta degli attrezzi FACOM, dal kit di attrezzi in titanio al libro ufficiale ''Driving Ambition'', passando per l'orologio TAG Heuer. La F1 più cara di sempre è la 25esima versione stradale costruita (su 64 vetture) e indossa una vernice esterna unica, il Creighton Brown. Gli interni in pelle marrone chiaro e marrone scuro rispecchiano, ovviamente, l'iconica configurazione a tre posti con il conducente seduto al centro, un layout ripreso ora da McLaren Speedtail.

IO SONO LEGGENDA Col suo V12 da 6,1 litri di origine BMW da 618 cv di potenza e 386 km/h di top speed, ad oggi la McLaren F1 rimane l'auto di serie ad aspirazione naturale più veloce mai realizzata. Il suo nuovo proprietario e il suo Paese di residenza non sono stati resi disponibili. Ma c'è da scommettere che la cifra riportata sul contachilometri si muoverà ancora col contagocce.