UNICA Sono passati 20 anni, ora è arrivata persino la McLaren ibrida, Artura, ma la McLaren F1 resta una delle supercar più ricercate di sempre. Un po' perché estremamente rara, in quanto costruita in soli 106 esemplari – di cui almeno la metà sono stati destinati alle corse – un po' perché nonostante sia un'auto degli anni '90, vanta tecnologia e prestazioni che la rendono ancora oggi velocissima. Scopriamo questo esemplare in vendita negli Stati Uniti e godiamoci, in apertura del video, il sound del V12.

I NUMERI Si tratta di un'auto del 1995, disponibile presso ISSIMI, rivenditore di supercar a San Francisco e in Europa. La McLaren F1 in vendita ha avuto due proprietari, è stata regolarmente tagliandata e si caratterizza per una carrozzeria in fibra di carbonio dipinta di rosso ciliegia, con interni neri e particolari rossi. Sotto il cofano si trova la vera punta di diamante, il motore V12 aspirato di BMW da 6,1 litri, 627 CV e 650 Nm di coppia, capace di spingerla a una velocità massima di oltre 380 km/h, con uno 0-100 in appena 3,2 secondi. Il segreto di queste prestazioni è anche nel peso, davvero piuma: appena 1.130 kg.



PER POCHI Il prezzo è disponibile solo su richiesta ma, stando a quelle che sono state le ultime quotazioni della McLaren F1, potrebbe arrivare a sfiorare i 20 milioni di euro. Pronti per fare la vostra offerta?