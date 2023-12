Porsche Macan benzina: addio all'Europa già nel 2024?

Il noto e fortunato Macan, SUV in vendita dal 2014, si trova forse a dover affrontare un'uscita di scena dal mercato europeo inaspettata e con molto anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto. Il motivo non è da imputare a motivazioni industriali e commerciali, quanto piuttosto a una nuova imposizione politica voluta dalla Comunità Europea. Le nuove regole sulla sicurezza informatica non permetterebbero a un modello sviluppato in un'epoca in cui i dettagli della regolamentazione non erano ancora stati definiti, di poter continuare a essere venduto nel Continente. Il modello diventerà obsoleto a partire dal 1 luglio 2024, data in cui entreranno in vigore le nuove disposizioni. Secondo quanto riportato da Automotive News Europe, la Macan tradizionale sarà ritirata dal mercato nei prossimi mesi per fare spazio alla nuova Macan elettrica (qui le foto degli interni). Quest'ultima, tecnicamente non correlata al modello attuale, risulta conforme alle nuove norme sulla sicurezza informatica.

Porsche Macan S, nei primi mesi del 2024 addio ai motori a benzina

CYBERSECURITY Porsche, al momento, non ha ancora rilasciato un commento ufficiale a proposito della possibilità di togliere dal mercato europeo la Macan già entro la primavera del 2024. La regolamentazione in questione, denominata UNECE WP.29, impone che tutte le nuove auto vendute nell'UE debbano essere dotate di un certificato di sicurezza informatica e di dispositivi elettronici che le proteggano dagli attacchi informatici. Le auto devono dimostrare di essere protette contro 70 vulnerabilità, inclusi attacchi cyber durante lo sviluppo, la produzione e la fase post-produzione. Ai produttori che non rispettano tali norme è prevista una multa fino a 30.000 euro per veicolo. Attualmente prodotta presso lo stabilimento Porsche di Lipsia, in Germania, la Macan è disponibile in quattro varianti: Macan, Macan T, Macan S e Macan GTS. Le prime due sono alimentate da un motore a benzina turbocompresso da 2.0 litri, mentre le ultime due montano un V6 biturbo da 2.9 litri.

Nuova Porsche Macan EV, visuale anteriore

SOLO PER L'EUROPA La casa di Stoccarda dovrebbe comunque poter continuare la commercializzazione della Macan nei mercati al di fuori dell'Unione Europea, senza subire interruzioni, e di conseguenza, il modello a combustione continuerà ad essere prodotto fino alla fine del 2025. Sempre secondo Automotive News, la stessa regolamentazione UNECE WP.29 sarebbe alla base della decisione di Volkswagen di interrompere la vendita della e-Up l'anno prossimo, poiché l'integrazione di una nuova architettura elettronica risulterebbe troppo costosa per rendere la city car (il cui progetto risale ormai a 12 anni fa) conforme alle nuove norme. Attualmente, resta incerto se anche Audi Q5, sviluppata in parallelo con la Porsche Macan e basata sulla piattaforma MLB, sarà influenzata dalla regolamentazione sulla sicurezza informatica dell'UNECE.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 15/12/2023