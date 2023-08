Porsche Macan EV: eccola senza veli, pronta al debutto su strada

Mentre Audi presenta in maniera ufficiale la versione pressoché definitiva della sua Q6 e-tron, Porsche (anch’essa di proprietà del gruppo Volkswagen) continua a lavorare alla sua Macan elettrica in maniera più tradizionale, senza camuffature colorate. Dopo i prototipi pizzicati nei mesi scorsi (anche in video), quello pizzicato poche ore fa dai nostri fotografi è un esemplare praticamente definitivo, quasi del tutto privo di plastiche e nastri protettivi.

Nuova Porsche Macan EV, vista da davanti

COME È FATTA L’auto che vedete in queste immagini è la Porsche Macan EV che arriverà nelle concessionarie; rimane giusto un po’ di nastro adesivo a coprire la forma definitiva dei fari posteriori e il disegno delle luci a LED, e gli angoli esterni dei paraurti, dove probabilmente troveranno posto alcune prese d’aria per dar fiato alle batterie. A parte questo, sono spariti gli scarichi - finti - e possiamo ammirare l’andamento sportivo della nuova elettrica di Porsche, con la silhouette da SUV coupé che lo differenzia dalla Q6 e-tron (che arriverà comunque anche in versione Sportback).

Nuova Porsche Macan EV, visuale laterale

VEDI ANCHE

CUGINA DI AUDI Le due auto condividono lo stesso pianale, il Premium Platform Architecture (PPE), lasciando a Porsche lo scettro di auto più potente, con 603 CV di potenza massima per la versione ad alte prestazioni, un centinaio in più rispetto alla SQ6 e-tron. Sulla tedesca di Stoccarda dovrebbero anche debuttare le quattro ruote sterzanti, che al momento non sembrano previste per il SUV elettrico di Ingolstadt. L’architettura elettrica è a 800 V, come Porsch Taycan e Audi e-tron GT, il che permetterà ricariche ultrafast in corrente continua, fino a 270 kW. La batteria potrebbe essere la stessa di Audi Q6 e-tron, con una capacità di 100 kWh.

Nuova Porsche Macan EV, visuale di 3/4 posteriore

QUANDO ARRIVA La presentazione ufficiale di nuova Porsche Macan EV dovrebbe tenersi a cavallo tra il 2023 e il 2024, con un arrivo nelle concessionarie all’inizio del prossimo anno. Vi terremo aggiornati.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 29/08/2023