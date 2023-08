Porsche 914 Recreation: squisito il restomod della nonna della Boxster

È la nonna della Porsche Boxster e ai suoi tempi è stata una delle sportive più bistrattate del Marchio, oscurata dal successo e dalla fama della 911. Ora potrebbe essere il momento della rivincita per la Porsche 914, che sottoposta a un magistrale lavoro di restomod trova nella Porsche 914 recreation by Fifteen Eleven Design quell'effetto wow che forse le mancava all'origine. Ad allestirla è l'officina specializzata in auto storiche del Mellors Elliot Motorsport, un team che può vantare12 titoli mondiali nel campionato rally FIA.

Porsche 914 recreation, vista laterale - foto di Daniel Hempshall (FX Cartel)

Ci sono voluti tre anni di lavoro per dare alla Porsche 914 Restomod Fifteen Eleven Design caratteristiche strutturali e di guida al passo dei tempi. Per fare ciò è stato scelto di rinforzare e irrigidire il telaio originale con una struttura tubolare, modificando i punti di ancoraggio delle sospensioni per poter impiegare lo schema delle sospensioni della Porsche Cayman, con l'aggiunta di ammortizzatori regolabili a tre vie Reiger, solitamente presenti sulle auto da rally del WRC.

Porsche 914 recreation, vista 3/4 posteriore - foto di Daniel Hempshall (FX Cartel)

Il 6 cilindri Boxer Porsche 987 Cayman S, comandato da un acceleratore drive-by-wire, è montato come al solito in posizione posteriore-centrale ed è stato elaborato per offrire una potenza compresa tra 380 e 400 CV: obiettivo raggiunto grazie alla cilindrata maggiorata a 3,8 litri, all'uso di componentistica interna in acciaio, pistoni forgiati e una centralina di gestione motore Life Racing, che è tre volte più potente di quella originale. Completa la dotazione un sistema di scarico in acciaio inossidabile realizzato su misura. La potenza è trasmessa alle ruote posteriori attraverso un cambio manuale a 6 marce e scaricata a terra da pneumatici Michelin Pilot Sport 2: calzati su cerchi Fuchs da 18 pollici, che ricordano i mitici ''fucinati'' degli anni 70.

Porsche 914 recreation, dettaglio del posteriore - foto di Daniel Hempshall (FX Cartel)

A vestire tutto quanto provvede una carrozzeria in fibra di carbonio realizzata su misura, con parafanghi allargati e paraurti anteriore ridisegnato: con prese d'aria maggiorate per favorire il raffreddamento di acqua e olio. Viene aggiunto uno spoiler posteriore a coda d'anatra, fari a LED e luci supplementari in stile ''Moby Dick'' nella parte bassa del fascione. “È sorprendente da guardare, ma anche da guidare e siamo orgogliosi di aver riunito alcune delle ultime tecnologie disponibili, insieme ad alcuni elementi classici provati e testati, per produrre il restomod definitivo sia per l'esperienza di guida sia per l'estetica'', dice Ben Mellors, amministratore delegato di Fifteen Eleven Design.

Porsche 914 recreation, l'interno - foto di Daniel Hempshall (FX Cartel)

Gli interni della Porsche sono altrettanto ricercati, con rivestimenti in pelle realizzati su misura e sedili Recaro che offrono il massimo del comfort. Una paratia ridisegnata consente più spazio per le gambe e l'abitacolo presenta una serie di caratteristiche esclusive per rendere il restomod particolarmente esclusivo. Poi, naturalmente, ogni Porsche 914 recreation viene realizzata su misura, per accontentare le richieste del cliente. Il restomod di Fifteen Eleven Design è disponibile sia con guida a sinistra sia con guida a destra e gli ordini sono aperti. Prezzo base, tenetevi forte, appena meno di 410.000 euro. Astenersi deboli di cuore.

Fonte: Fifteenelevendesign.com

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/08/2023