Nuova Porsche Macan EV: l'abitacolo è un concentrato di tecnologia

La nuova Porsche Macan elettrica è in rampa di lancio, pronta al debutto che avverrà nei prossimi mesi. La Casa tedesca l’ha fatta aspettare un po’ visto che se ne parla da qualche anno, ma ormai la versione definitiva è praticamente completata. I prototipi si sono visti in pista e su strada, ma oggi abbiamo una bella novità. Infatti, è stata pubblicata la prima immagine degli interni del SUV a batterie, che sfoggia un design high-tech molto ispirato a quello delle nuove Panamera e Cayenne. Il SUV sportivo ricaricabile alla spina si unirà alla gamma come secondo modello Porsche 100% elettrico dopo la Taycan e la variante station wagon Sport (e Cross) Turismo. Al centro dell’attenzione a bordo della Macan elettrica – in realtà il nome non è ancora definito – ci sono gli elementi tipici incentrati sul guidatore comuni a tutti i modelli di Zuffenhausen. Ciò include il contagiri digitale, che rimane sempre al centro del display del conducente e il cronometro centrale opzionale disponibile come parte del pacchetto Sport Chrono. Sotto si trova un touchscreen principale da 12,3 pollici che gestisce una nuova interfaccia con una maggiore integrazione delle funzionalità di guida elettrica, come il calcolo intelligente del percorso e gli aggiornamenti in tempo reale delle informazioni sulla rete pubblica di ricarica rapida.

Nuova Porsche Macan EV: il SUV sportivo 100% elettrico durante i collaudi ALTO LIVELO DI TECNOLOGIA DIGITALE Il quadro strumenti curvo completamente configurabile dietro al volante è in grado di visualizzare dalle mappe in modalità widescreen ai quadranti tradizionali. Più avanti lungo la plancia può trovare spazio un display opzionale per il passeggero, che, come negli altri modelli Porsche, non è visibile al conducente mentre l'auto è in movimento. Entrambi gli schermi sono integrati in una modanatura nera. Una novità per la Macan EV è l’uso esteso dell’illuminazione ambientale, un elemento che Porsche ha sempre usato in maniera molto discreta rispetto a rivali come Audi e Mercedes.

Nuova Porsche Macan EV: quasi pronto al debutto il SUV a batterie, in arrivo nel 2024 ELEMENTI ISPIRATI A PANAMERA E CAYENNE La console centrale presenta anche lo stesso pannello di controllo dell'aria condizionata presente su Cayenne e Panamera di ultima generazione. Vista l’assenza di un albero di trasmissione tra motore, cambio e ruote posteriori non c’è neanche l’ingombrante tunnel centrale, ma troviamo una sorta di ponte galleggiante con spazio aggiuntivo al di sotto. Dovremo aspettare di vedere i modelli di produzione completa per essere assolutamente sicuri, ma i materiali dell'abitacolo e la qualità costruttiva sembrano di assoluta qualità e lo spazio dedicato ai passeggeri posteriori fa buon uso del passo relativamente lungo della Macan. Per altri approfondimenti non resta che attendere l’arrivo del nuovo SUV sportivo elettrico.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 12/12/2023