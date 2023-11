Nuova Porsche Panamera 2024: debutta più potente e tecnologica

La terza generazione della Porsche Panamera è esattamente come ci saremmo aspettati che fosse. I designer della casa automobilistica tedesca hanno scelto la strada della continuità, evolvendo quanto basta le note linee della berlinona sportiva per creare un passaggio tra la tradizione e la modernità. Resta quindi fedele a se stessa, ma decisamente proiettata verso il futuro sebbene qui non si parli ancora di totale elettrificazione. Anzi, come vedremo i motori a combustione (e che motori) restano ancora ben saldi nell'offerta globale Porsche e anche Panamera avrà la sua bella dose di cilindri a pistoni, seppur certamente elettrificati.

La nova Panamera Turbo E-Hybrid eroga 680 CV

Le dimensioni della vettura restano decisamente imponenti: lunga 505 cm, larga 193 cm e alta 142 cm, numeri in linea con la precedente generazione. Tuttavia, l'anteriore è stato sottoposto a un attento restyling, con l'introduzione di una presa d'aria supplementare sopra la targa per soddisfare le esigenze di raffreddamento dei propulsori. La linea dei finestrini è stata ridisegnata, mentre il lunotto posteriore sfoggia bordi ora perfettamente allineati al profilo della carrozzeria. Attenzione però, perché la versione Sport Turismo, caratterizzata dalla carrozzeria station wagon, non farà parte dell'offerta per questa nuova generazione. A livello di illuminazione l'auto è equipaggiata di serie con fari Matrix Led e in opzione la tecnologia HD Matrix Led ad alta risoluzione, con oltre 32.000 pixel per faro e una portata di 600 metri.

Il frontale è stato completamente ridisegnato

All'interno la Porsche Panamera 2024 rivela una nuova organizzazione dello spazio con un display opzionale da 10,9 pollici, già introdotto sulla Taycan e sull'ultima Cayenne. É dedicato al passeggero che può così intrattenersi durante la guida. A causa di una superficie specchiata e una specifica inclinazione, risulta non visibile al conducente, evitando così pericolose distrazioni. La plancia è una fusione di strumenti di controllo digitali e analogici, con la leva selettrice del cambio posizionata ora a destra del volante e non più al centro della console. I comandi per gestire i differenti programmi di guida (Normal, Sport e Sport Plus) sono accessibili al guidatore per mezzo di un manettino posto sul volante, esattamente come su tutte le ultime Porsche.

L'abitacolo è ora equipaggiabile con uno schermo per il passeggero

Tutte le nuove Porsche Panamera sono dotate di sospensioni pneumatiche a doppia camera e due valvole, gestite dal Porsche Active Suspension Management. La tecnologia a due valvole separa le fasi di estensione e compressione del controllo dell'ammortizzatore, garantendo un equilibrio ottimale tra comfort e sportività. Questo sistema è già stato sperimentato sulla nuova generazione di Cayenne (qui la prova) e ha dimostrato di poter garantire ottime doti dinamiche. Considerando che la Panamera è un'automobile a baricentro basso, è probabile aspettarsi una qualità della guida di altissimo livello. Inoltre la dinamica può essere ulteriormente migliorata con l'opzionale sterzo integrale.

Le versioni Panamera e Panamera 4 sono con motore V6

La nuova generazione di Panamera avrà ben quattro versioni E-Hybrid. Al debutto l'unica elettrificata disponibile sarà quella al vertice dell'offerta, come al solito, cioè la Turbo E-Hybrid equipaggiata con un motore V8 turbo da 4 litri completamente rivisitato, abbinato a un motore elettrico da 190 CV. Questa accoppiata produce una potenza di sistema di 680 CV e una coppia di 930 Nm. La batteria da 25,9 kWh offre un'autonomia elettrica di 91 km nel ciclo combinato WLTP, con tempi di ricarica rapidi di sole 2 ore e 39 minuti grazie al caricabatterie AC di bordo da 11 kW. Dal punto di vista estetico, le Turbo E-Hybrid si distinguono per una grembialatura posteriore con pannelli diffusori verniciati, uno spoiler anteriore in tinta con la carrozzeria e opzioni come i terminali di scarico cromati in bronzo scuro e i cerchi con bloccaggio centrale. Il colore esclusivo ''Turbonite'' aggiunge un tocco distintivo, utilizzato per modanature, scritta Turbo sul portellone, e logo su cofano, cerchi e volante, combinato con elementi in carbonio all'interno. La gamma, al momento, si completa con Panamera e Panamera 4, entrambe equipaggiate con un V6 turbo da 2,9 litri potenziato a 353 CV, per accelerazioni da 0 a 100 km/h rispettivamente in 5,2 e 4,8 secondi.

Il prezzo della Panamera Turbo E-Hybrid è di 198.632 euro

La nuova Porsche Panamera è già disponibile per l'ordine, con le prime consegne in Europa previste per marzo 2024. I prezzi partono da 112.182 euro per la versione base, salendo a 116.431 euro per la Panamera 4 a trazione integrale. Per coloro che cercano il massimo delle prestazioni, la Panamera Turbo E-Hybrid è disponibile a partire da 198.632 euro. Probabilmente, nel prossimo futuro la gamma sarà ampliata con nuove versioni andando così incontro a qualsiasi esigenza e necessità di utilizzo.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 24/11/2023