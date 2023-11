Ladies and gentlemen, ecco a voi la Porsche Panamera "next gen" (video)

In quel di Stoccarda Porsche è arrivata ai lavoro di fino sulla Panamera di prossima generazione e i prototipi, praticamente definitivi, sono stati avvistati durante i test su strada negli Stati Uniti prima della presentazione ufficiale fissata a fine novembre. Priva quasi del tutto di pellicole mimetiche, la lussuosa quattro porte continuerà ad avere un'identità unica ma evolvendo il look per diventare ancora più moderna e attraente. Come la recente Cayenne e la Macan, anch’essa quasi pronta al debutto, la firma luminosa a LED formata dai quattro punti luce (che caratterizzano le Porsche di ultima generazione) si evolverà in quattro strisce sottili ma ciascuno dei modelli è definito da una forma unica della cornice dei fari. Allo stesso modo, nella parte posteriore, sui SUV c’è una barra luminosa a tutta larghezza e sulla Panamera con una forma esclusiva che la rende subito riconoscibile.

DETTAGLI ESCLUSIVI PER LA TURBO Sull’auto si può notare che c'è una presa d'aria dietro ciascuna ruota anteriore, anche se la leggera mimetizzazione prova a nascondere la vera dimensione e forma. Andando avanti nell’analisi, possiamo notare anche il paraurti aggressivo, lo spoiler posteriore estraibile, lo scarico a quattro uscite e i dischi dei freni con le scanalature per il raffreddamento. Questi elementi si possono osservare chiaramente nel video qua sopra e indicano che questo modello è la Turbo S E-Hybrid. Come tale, la versione di produzione avrà finiture dedicate e in linea con tutti i modelli più potenti. Questa Panamera Turbo è equipaggiata con uno dei quattro propulsori ibridi della gamma, che comprende unità V6 e V8. Anche la trasmissione PDK a doppia frizione, che è abbinata a tutte le versioni, sarà ottimizzata per una migliore guidabilità e un comfort di guida ancora più soddisfacente.

Nuova Porsche Panamera: rinnova lo stile e la tecnologia e arriva con motori ibridi SEMPRE PIÙ ENERGIA ELETTRICA Detto questo, sappiamo che Porsche sta elettrizzando la gamma perché questa nuova generazione di Panamera è destinata a rimanere con noi fino alla fine del decennio, e ciò non sarebbe possibile con le future normative sulle emissioni se fossero offerte solo le opzioni a benzina.

Nuova Porsche Panamera: l'abitacolo si aggiorna con una plancia ''full digital''ABITACOLO RIVOLUZIONATO Per quanto riguarda gli interni, sappiamo già cosa aspettarci visto che l'intero layout è stato ottimizzato e perfezionato ispirandosi a quello dei modelli più attuali del costruttore vedi il SUV Cayenne. Ciò significa molto in termini di maggiore spazio dedicato agli schermi digitali. Il display del quadro strumenti del conducente è un'unità da 12,6 pollici curvo, mentre lo schermo centrale dell'infotainment è affiancato da un altro display specifico per il passeggero anteriore, proprio come sulla Cayenne di oggi. Per fortuna, nonostante tutta questa digitalizzazione. Porsche ha saggiamente scelto di mantenere i controlli fisici per alcuni dei servizi di bordo come le regolazioni della radio e il climatizzatore. Per adesso è tutto, non resta che attendere la presentazione dell’auto alla fine del mese.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 21/11/2023