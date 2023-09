Test Porsche Cayenne 2023: se Sport fa ancora rima con SUV, provare per credere

Ricordo come se fosse oggi quanta perplessità ha accolto la Porsche Cayenne. Un SUV… per di più gemello di una Volkswagen (la Touareg). Praticamente un delitto di lesa maestà per i fedelissimi di Stoccarda. Eppure, abbiamo visto tutti che successo ha avuto e, a vent’anni dal suo debutto, la Cayenne è ancora qui, tra le preferite della famiglia Porsche. Basta guardarla per scoprire come si è evoluta: ispirata al futuro, ma legata ancora alle sue origini.

Nuova Porsche Cayenne: il SUV tedesco sulle pendici dell'Etna

Uno stile che si evolve ma non stravolge, a partire dal muso. Nuovi paraurti e passaruota, nuovo cofano e, soprattutto, nuovi fari LED Matrix, simili a quelli della Taycan. Un bel salto in avanti in quanto a stile. Un SUV imponente, che dissimula i suoi 4 metri e 93 con un profilo tirato, grintoso, soprattutto nella variante coupé come quella di questa prima prova su strada e offroad, con il tetto inclinato dietro. E un lato B, infine, che si aggiorna con i fanali a LED a effetto 3D e rimane la fascia luminosa coast to coast, come le Porsche di ultima generazione.

Nuova Porsche Cayenne: cambia il design sia per la coupé sia per la versione standard

Ma andiamo oltre e una volta a bordo, basta un secondo per accorgersi delle novità, a partire dal ponte di comando. Al posto della vecchia strumentazione, c’è una batteria di schermi configurabili a piacere, che ridisegna del tutto la plancia. Si chiama Porsche Driver Experience e promette di regalare un’esperienza di viaggio immersiva. Ce ne è uno per il cruscotto di chiara derivazione Taycan da 12,6”, uno per l’infotainment PCM da 12,3” e uno per il passeggero da 10,9”, quest’ultimo a richiesta a un prezzo di circa 1.400 euro. Il touchscreen a destra è la vera novità. Mostra le info di bordo e consente al passeggero di guardarsi in streaming un programma o la serie TV preferita senza distrarre il guidatore, che non può guardare lo schermo perché di lato è oscurato. Naturalmente il pacchetto multimediale comprende tutti i sistemi più recenti come Apple CarPlay e Android Auto, la navigazione on-line, la gestione della Cayenne e dei viaggi anche da remoto con la connessione al web e l’app per smartphone dedicata. NOn mancano le consuete prese USB davanti e dietro oltre alla piastra a induzione per caricare smartphone e tablet.

Nuova Porsche Cayenne: gli interni rinnovati con la plancia full digitalRIORDINATI TUTTI I COMANDI Questo layout prevede lo spostamento della levetta del cambio, che non è più sulla consolle centrale ma un po’ più in alto, in una collocazione originale e alla quale bisogna abituarsi. Però, così si libera posto per i portaoggetti e le regolazioni del clima (con controllo della qualità dell’aria), raccolte dietro un pannello nero, con un bel mix fra comandi digitali e analogici: altra novità! Porsche ha rimesso in ordine davvero bene tutti i comandi. Ma per avviare la Cayenne dovrete sempre usare la mano sinistra… e per i Drive Mode c’è la solita rotellina sul volante. Quindi, siamo circa 5 metri di lunghezza, che insieme ai quasi due di larghezza per 1 e 70 di altezza, si traducono in un bello spazio a bordo. Ci sono tanti centimetri anche per i passeggeri posteriori e il bagagliaio, che sulla coupé passa da 592 a 1.502 litri, che diventano 772/1.708 litri per la versione standard. Insomma, si viaggia in prima classe, coccolati da un ambiente elegante arricchito da materiali pregiati, per una sensazione di lusso e sportività quasi senza pari.

Nuova Porsche Cayenne: i sedili sportivi della S Coupé

VEDI ANCHE

E a proposito di viaggiare, al volante la percezione è quella di avere tra le mani un’auto sportiva, e non un SUV grande e grosso. Per la Cayenne S Coupé c'è sotto il cofano un 4.000 V8 biturbo - si, un V8 non più il V6 di prima - capace di 474 CV e 600 Nm di coppia. Ma la gamma comprende ancora il 3,0 litri V6 turbo da 353 CV per la versione ''base'' e l'ibrido plug-in della E-Hybrid, che è stato ottimizzato. La potenza raggiunge i 470 CV per 650 Nm complessivi, forniti dal motore V6 2.9 biturbo da 304 CV con unità elettrica da 176 CV e 460 Nm. Oggi troviamo anche una batteria con capacità aumentata fino a 25,9 kWh. Infine, un nuovo caricatore di bordo a 11 kW CA permette ricariche complete in circa due ore e venti minuti. Ma la famiglia è destinata ad allargarsi presto con altre motorizzazioni.

Nuova Porsche Cayenne: il motore V8 biturbo da 474 CV della versione S

Per la coupé di questo primo test drive parliamo di uno scatto da 0 a 100 in 4,7 secondi e una punta massima di 273 km/h. Ma, al di là dei numeri, pur se impressionanti per un SUV che supera le 2 tonnellate di peso, quello che interessa è ciò che trasmette il bombardone tedesco. Una terrazza panoramica sulla strada che scorre veloce sotto le ruote. Questa è la prima impressione ed è davvero notevole! Il muso è alto, ma mettete le gomme dove volete e la Cayenne sta lì. Lo sterzo è attento, aiuta chiudendo un po’ la linea appena date più angolo. Niente sotto o sovrasterzo, ben domati dall’equilibrio e dall’elettronica. Tutto per viaggiare vivaci, ma in sicurezza. E le mole, quasi scompare pennellando i tornanti sulle pendici dell’Etna, location del nostro test drive. E nel traffico cittadino, nessuna soggezione, basta prendere un po' le misure.

Nuova Porsche Cayenne: anche la S Coupé sui sentieri del vulcano in Sicilia… ANCHE IN FUORISTRADA Ma attenzione, poiché la Cayenne è un SUV a tutti gli effetti, che si comporta egregiamente in fuoristrada. Se le modalità di guida Normal, Sport e Sport+ la predispongono per viaggiare alla grande su strada con interventi mirati su sterzo, sospensioni, risposta del motore e... sound, il profilo Offroad la trasforma in un “panzer” da mulattiera. Le sospensioni elettroniche PASM, il cambio automatico a 8 rapporti, la trazione integrale e i sistemi di assistenza lo rendono un SUV eclettico, che sa muoversi con disinvoltura ovunque. Ma se volete migliorarlo ancora potete pescare alcune chicche dalla lista accessori, come il controllo adattivo del telaio e delle sospensioni pneumatiche o l’asse posteriore sterzante. Lato consumi, non crediamo siano uno dei parametri fondamentali per giudicare una Cayenne, ma diciamo che non si leggono mai percorrenze superiori a 6-7 km/litro…

Nuova Porsche Cayenne: piacere di guida su strada e in fuoristrada

La Porsche Cayenne S Coupé 2023 è in listino a 122.000 euro circa. Per la versione di attacco si scende a circa 101.000 euro, la variante plug-in parte da 114.600 euro mentre per la Cayenne standard servono almeno 96.960 euro e la differenza con la coupé è di circa 4.000 euro in meno per tutti i modelli in gamma. Gli optional li lasciamo a voi...

Nuova Porsche Cayenne: prezzi da circa 97.000 euro, la S Coupé da 122.000 euro

Motore 8 cilindri a V, biturbo Potenza massima di sistema 474 CV Coppia massima di sistema 600 Nm Velocità 273 km/h 0-100 km/h 4,7 secondi Cambio Automatico a 8 rapporti Trazione Integrale Dimensioni 4,93 x 1,98 x 1,68 m Bagagliaio Da 592 a 1.502 litri Peso 2.190 kg Prezzo da 122.071 euro

Pubblicato da Alessandro Perelli, 28/09/2023