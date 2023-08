Arriva Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid, il più potente di sempre: eccolo in video

Presentato solo qualche mese fa, il restyling di Porsche Cayenne si arricchisce oggi della versione plug-in Turbo E-Hybrid, la più potente e performante di sempre. Mossa da un powertrain capace di erogare la bellezza di 739 CV, può anche essere arricchita del pacchetto GT.

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid, visuale di 3/4 anteriore

Disponibile sia con carrozzeria normale che in variante coupé, Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid si caratterizza nel frontale per i fari LED HD-Matrix di serie, per le prese d’aria maggiorate con lamelle aerodinamiche in colore nero lucido. Ancora, i profili dei passaruota e il paraurti posteriore sono in tinta con la carrozzeria. Per finire, i modelli ad alte prestazioni si distinguono dal resto della gamma per i due doppi doppi terminali di scarico in acciaio inox satinato e per le pinze dei freni rosse.

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid, gli interni della versione SUV

All’interno di Cayenne Turbo E-Hybrid troviamo inserti in alluminio per cruscotto e pannelli porta, mentre il rivestimento del tetto è in materiale Race-Tex. Di serie il volante sportivo GT riscaldato, un selettore di modalità per cambiare al volo la modalità di guida desiderata e i sedili sportivi in pelle regolabili a 18 vie. Su richiesta, ci sono quelli in pelle con regolazione a 14 vie.

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid, la versione coupé con pacchetto GT vista di lato

Il nuovo Cayenne ibrido prende il posto del precedente Cayenne Turbo S E-Hybrid, migliorandolo sotto molti punti di vista, in particolare per quanto riguarda prestazioni e autonomia in modalità elettrica. Il V8 biturbo da 4 litri di cilindrata e 441 kW (599 CV) è affiancato a un motore elettrico da 130 kW (176 CV). Insieme, i due propulsori erogano una potenza complessiva di 544 kW (739 CV) e una coppia massima di 950 Nm. Le prestazioni sono in linea con simili numeri: lo “zero-cento” è coperto in 3,7 secondi, e la velocità massima è di 295 km/h.

VEDI ANCHE

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid, powertrain da 739 CV di potenza complessiva

PIÙ AUTONOMO Cresce la batteria, che adesso ha una capacità di 25,9 kWh: un valore che permette al SUV tedesco di percorrere fino a 82 km in modalità solamente elettrica. Il caricatore di bordo ha una potenza di 11 kW, il che consente di ricaricare gli accumulatori da una colonnina AC in sole due ore e mezza.

DINAMICA DI GUIDA Di serie Cayenne Turbo E-Hybrid monta sospensioni pneumatiche adattive con doppia camera e doppia valvola, per regolare separatamente le fasi di estensione e compressione. Per tutti i modelli anche il Torque Vectoring Plus (PTV Plus) di Porsche. La regolazione attiva del telaio e le quattro ruote sterzanti sono invece disponibili solo su richiesta.

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid, la versione coupé con pacchetto GT vista da dietro

La variante con carrozzeria coupé è disponibile anche con il pacchetto GT, che la rende ancora più estrema: all’esterno spiccano elementi neri nel frontale, gli estensori dei passaruota e lo spoiler in carbonio, elemento ripreso anche dal diffusore centrale. L’impianto di scarico centrale è in titanio. Specifica la messa a punto specifica per telaio e sospensioni; l’assetto è ribassato di 10 millimetri, nuovi cuscinetti diagonali aumentano la campanatura dell'asse anteriore di -0,58 gradi e, insieme alle ruote anteriori più larghe, consentono una maggiore precisione nelle sterzate e una migliore tenuta di strada in curva. L’impianto frenante prevede dischi carbo-ceramici, le ruote sono da 22” con cerchi GT Design, e di serie è previsto anche il sistema di regolazione attiva del telaio PDCC con asse posteriore sterzante. La Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé con pacchetto GT scatta da ferma fino a 100 km/h in 3,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 305 km/h.

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid, gli interni la versione coupé con pacchetto GT

Già aperti gli ordini anche per l’Italia della nuova Cayenne Turbo E-Hybrid. Il modello con carrozzeria SUV parte da 182.533 euro, mentre quello coupé parte da 186.071 euro. La versione di Cayenne Turbo E-Hybrid con pacchetto GT arriverà più avanti, con prezzi che partono da 215.923 euro.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 29/08/2023