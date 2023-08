Runge RS: un pezzo unico, fatto a mano, ispirato alla Porsche 718 RSK

In un mondo che si sforza di guardare lontanissimo, di andare oltre e di farci abbandonare l'automobile così come la conosciamo, una delle cose più cool è presentarsi con restomod che celebrano e attualizzano - con buon gusto e moderazione - le icone del passato. Chi ama l'auto ne cerca l'essenza perduta: quella che la tecnologia ha soffocato in nome di cavallerie e prestazioni irrealistiche. O magari per discutibili vantaggi ecologici. Ecco perché atelier come la californiana Singer, specializzata nei restomod della 911 classica, possono permettersi di chiedere milioni di euro per ogni singolo esemplare tailor made. Ma se la 911 è un passepartout, esistono modelli Porsche meno mainstream, ma addirittura più ricchi di fascino ed è agli autentici connosseurs che sanno di che stiamo parlando che si rivolge Chris Runge: un artista che per la sua Runge RS si è ispirato alla Porsche 718 RSK. Guardatela nel video qui sotto o nella nostra fotogallery, che poi ne riparliamo.

LA MUSA DI CHRIS Chris Runge, di famiglia tedesca emigrata negli USA, spinto dalla passione ha deciso di iniziare a costruire auto come si faceva una volta: a mano, con tecniche da battilastra d'antan. La sua ispirazione sono le sportive degli anni Cinquanta e quella che vedete è la sesta da lui prodotta, su un totale di 14 auto che - fimo a questo momento - si fregiano del marchio Runge Cars. 14 esemplari unici, vista la loro assoluta artigianalità. La musa per la Runge RS è la Porsche 718 RSK, un modello da corsa derivato dalla famosissima 550 Spyder e prodotto in diverse varianti tra il 1957 e il 1963, vincitrice di tre edizioni della Targa Florio e della 12 ore di Sebring del 1960. Proprio per ricordare la 718 RSK Porsche ha ribattezzato con il numero 718 le ultime edizioni della Boxster e della Cayman, giusto per darvi un'idea di quanto sia iconica.

VEDI ANCHE

Runge RS, gli interni

COM'È FATTA Per realizzare la sua RS, Chris Runge ha impiegato qualcosa come 2.500 ore di lavoro e il perché è presto detto: quando dico che è fatta tutta a mano, intendo proprio tutta, fin dal telaio in tubi d'acciaio saldati, il serbatoio, lo scarico, i sedili e la carrozzeria. Chiaramente mostra le imperfezioni dei prodotti artigianali, ma non si può rimanere insensibili al suo fascino e al suo carisma, esaltati dalla finitura lucida a specchio del metallo lasciato a nudo. Solo la componentistica viene dalla banca organi delle Porsche d'epoca, con freni della Porsche 356B (modificati per migliorare il raffreddamento), il motore 4 cilindri da 1,7 litri della 912, il cambio manuale Getrag a 4 marce con schema transaxle e gli ammortizzatori, per sospensioni con barra di torsione ad altezza regolabile. Il risultato è un'auto che eroga circa 110 CV e pesa circa 560 chili: roba che l'Alfa Romeo 4C in confronto è un pachiderma. E ora forza, ditemi ancora che preferireste avere in garage una Tesla...

Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/08/2023