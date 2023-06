Eccentrica, di Milano, propone un restomod della Lamborghini Diablo

Prima che arrivasse Audi, c'era la Lamborghini Diablo: modello ponte tra il periodo in cui Lamborghini era sotto il controllo della Chrisler e la nuova era dei Quattro Anelli. Prodotta dal 1990 al 2001 in poco più di 2.900 esemplari, fin dall'esordio metteva sul piatto 492 CV per 325 km/h e uno 0-100 km/h in 4 secondi netti dati dal V12 da 5,7 litri. Numeri cresciuti fino ai 575 CV della Diablo 6.0 messa a punto sotto l'egida di Ingolstadt. Ancora portatrice delle linee morbide e slanciate ereditate dalla Countach di Gandini, è un'auto iconica, che l'azienda milanese Eccentrica intende attualizzare con un restomod, che sarà presentato il prossimo 6 luglio.

Lamborghini Diablo restomod by Eccentrica, le luci saranno a LED, pare

CHI C'È DIETRO AL PROGETTO Eccentrica è stata fondata da Emanuel Colombini, collezionista di Lamborghini e imprenditore di interior design, in collaborazione con Carlo Borromeo, titolare dello studio di design Borromeo & De Silva. A questo si devono altri famosi restomod come la Porsche 928 di Nardone Automotive e la Lancia Delta di Automobili Amos. Il teaser ufficiale dell'Eccentrica mostra la familiare silhouette della Lamborghini Diablo ma con particolari che già suggeriscono una modernizzazione del design. Non solo per le immancabili luci a LED, ma soprattutto per le forme spigolose e scultoree del cofano motore posteriore.

Lamborghini Diablo restomod by Eccentrica, il cofano anteriore

A COLPO D'OCCHIO Da quello che si intuisce dalle foto teaser che trovate nella gallery (e sulla pagina instagram di Eccentrica) il frontale sembra più squadrato, i passaruota maggiorati, con fiancate più spigolose che accentuano una forma a freccia, nella vista dall'alto. I cambiamenti allo stile saranno probabilmente accompagnati da aggiornamenti tecnici al telaio, alle prestazioni e alle tecnologie di bordo: mantenendo, si spera, quel gusto squisitamente analogico delle supercar ''old school''. Ci si chiede quanti vorranno sacrificare una diablo originale per farne la donor car del restomod, ma nel momento in cui i dettagli del progetto verranno svelati, certamente ne sapremo di più. Stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/06/2023