Lamborghini, 60 anni scatenati. Tutti gli eventi dell'Anniversario

Per festeggiare i sei decenni esatti dalla fondazione (1963), Toro in tour dagli Stati Uniti al Giappone. Senza dimenticare l'Italia

La determinazione di un uomo, un sogno che si fa realtà, un nome che si fa leggenda. 6 maggio 1963, nasce ufficialmente Automobili Lamborghini. Non può nemmeno immaginare, il sanguigno Ferruccio, di aver posato la prima pietra di una cattedrale eretta in nome di una fede che da lì in avanti si diffonderà nei cinque Continenti. Ricorrono i 60 anni dalla fondazione del brand che ha rivoluzionato l'idea stessa di supersportiva. Da Miura in poi (sfoglia la gallery e clicca Play sulla foto di cover per il video omaggio), quante altre perle. 60 anni da celebrare come si deve. Per tutto il 2023, Toro in tournee mondiale.

Lamborghini, 60 anni e non sentirli

UN MITO, UN MUSEO Le celebrazioni del 60° anniversario sono in realtà iniziate il 19 gennaio scorso, con l’inaugurazione del rinnovato Museo Lamborghini, a Sant’Agata Bolognese, negli spazi stessi dello stabilimento originale. Il museo è stato rivisitato e riallestito proprio in funzione della ricorrenza. Al suo interno, la mostra dal titolo “The Future Began In 1963”.

Museo Lamborghini tirato a lucido per i 60 anni della Casa

FREQUENT FLYER Tappa successiva, il “Lamborghini Day Japan – 60th anniversary”: in programma il prossimo 23 febbraio a Suzuka, sarà il primo evento all'estero. Si prosegue col Regno Unito, dove Automobili Lamborghini organizzerà, sabato 29 aprile, il ''Lamborghini Day UK'' sul circuito di Silverstone. Attesi oltre 300 proprietari. Seguirà il tour “60° Anniversario Giro”, che terminerà il 28 maggio in Piazza Maggiore a Bologna con il “Concorso In Piazza”, concorso d’eleganza e grande festa aperta al pubblico in cui si riuniranno centinaia di Lamborghini, collezionisti e fan da tutto il mondo. Negli Stati Uniti, per il Toro il primo mercato, il “60th Anniversary Giro” è invece previsto in estate.

60 anni Lamborghini: celebrazioni anche a Bologna

IL TORO E IL DRAGONE I festeggiamenti per il 60° Anniversario continueranno, a settembre, nel secondo più grande mercato per il marchio, ovvero la Cina continentale. Alla nona edizione del ''Giro China'' parteciperanno oltre 100 proprietari e appassionati Lamborghini. Conclusione dei festeggiamenti con la “60th Anniversary Gala Dinner”.

''Giro Korea'', scatti dall'edizione 2022

IL RIENTRO IN PATRIA Sempre a settembre il Polo Storico di Automobili Lamborghini, dipartimento che si occupa della protezione, conservazione e restauro del patrimonio motoristico del marchio, prevede l’organizzazione del “60th anniversary Polo Storico Tour” riservato alle auto d’epoca Lamborghini in Italia. In ottobre, sul circuito di Vallelunga, avrà luogo invece il primissimo “Lamborghini Festival”, evento aperto a tutti gli appassionati, in cui il la Casa di Sant’Agata Bolognese mostrerà e celebrerà tutte le sue vetture track-oriented. Sempre sulla pista romana, a novembre, si svolgeranno infine le “Grand Finals” del “Super Trofeo Lamborghini”, campionato monomarca riservato alle Huracán Super Trofeo EVO2.

Stephan Winkelmann, presidente e CEO di Automobili Lamborghini

VITA DI CLUB Ricco il menù della Casa, tuttaiva anche i Lamborghini Club ufficiali di tutto il mondo, ad oggi presenti in 24 Paesi con più di 1.600 iscritti, prevedono l’organizzazione di eventi dedicati all’importante anniversario nelle rispettive nazioni. Oltre a ''pellegrinaggi'' con destinazione finale, manco a dirlo, il ''Tempio'' di Sant’Agata.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/02/2023