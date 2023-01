Lamborghini Countach d'epoca, sembra nuova e l'asta ci dirà quanto vale

ICONA DELL’AUTOMOBILISMO ITALIANO ALL’ASTA La Lamborghini Countach è una delle supercar italiane più iconiche di sempre grazie al suo design straordinario e alle prestazioni esagerate. Un esemplare in perfetto stato, oggi, può valere centinaia di migliaia di euro e raramente se ne vedono in vendita. Tuttavia, ogni tanto compare un modello pronto per essere aggiudicato durante qualche prestigiosa asta ed è il caso di questo bellissimo esemplare con pochi chilometri percorsi. Tra l’altro si tratta di una versione speciale poiché stiamo parlando di una Countach 25th Anniversary Edition del 1990, prodotta nell'ultimo anno di vita dell'auto. Pensate, l’auto conta appena 155 miglia, 249 km sul contachilometri. Consegnata nuova alla Clark Motor Company di Heath, concessionario nello stato dell’Ohio negli Stati Uniti, sarà messa all’asta alla fine di gennaio.

Lamborghini Countach Sotheby's: la supercar d'epoca all'asta in AmericaHA PERCORSO POCHISSIMA STRADA Ma ecco un po’ della sua storia. Venduta a un medico di Detroit, i documenti associati al veicolo mostrano che aveva percorso appena 132 km quando è stata consegnata. Calcolatrice alla mano e i conti sono presto fatti, la preziosa Countach ha coperto altri 117 km da quando è arrivata in mani private. Ma venti km possono essere messi sul conto di un altro concessionario che tra il 2010 e il 2020 ha tenuto l'auto nel suo showroom e l'ha usata solo per brevi tragitti, giusto per assicurarsi che tutta la meccanica fosse funzionante. La supercar è così originale, che monta ancora gli pneumatici Pirelli P Zero con cui è stata consegnata 33 anni fa. Ciò significa che il nuovo proprietario dovrà probabilmente procurarsi un set di ruote di scorta se mai vorrà guidarla.

Lamborghini Countach Sotheby's: l'abitacolo sportivo rifinito lussuosamenteTUTTA ORIGINALE E PERFETTAMENTE CONSERVATA Quasi certamente tra le Countach con il chilometraggio più basso fra quelle in circolazione, questo esemplare è sicuramente diventato un fiore all'occhiello del collezionismo. Una vera scultura su quattro ruote, rifinita in nero metallizzato su pelle grigia, l'auto viene fornita con i manuali originali, la documentazione di vendita e l'atto di vendita, a confermare che è stata acquistata nuova per 275.000 dollari. Una curiosità: secondo un calcolo sull’inflazione americana quella cifra, è l'equivalente di 615.762 dollari attuali. RM Sotheby’s, che gestirà la vendita all'asta di Phoenix, in Arizona, stima che questa Lamborghini Countach 25th Anniversary Edition sarà venduta tra 750.000 e 1.000.000 di dollari.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 20/01/2023