L'ultima Lambo Aventador rende omaggio alla Miura mai prodotta

L’ULTIMA AVENTADOR SI ISPIRA A UN’ICONA Lamborghini ha chiuso un’era, quella della Aventador, consegnando al suo facoltoso proprietario svizzero l’ultima unità costruita prima di chiudere definitivamente la linea di produzione. Si tratta di una Ultimae Roadster, che è uscita dalle officine di Sant’Agata Bolognese il mese scorso e adesso la Casa italiana ne ha pubblicato tutti i dettagli. Questa supercar, personalizzata dalla divisione Ad Personam, si presenta con una caratteristica singolare, abbinata all’esclusiva Lamborghini Miura Roadster, realizzata in unico esemplare e presentata al Salone di Bruxelles del 1968. Si tratta della carrozzeria in tonalità Azzurro Flake, che replica la sfumatura originale della Miura. La parte inferiore è verniciata in Grigio Liqueo con un motivo gessato Nero Aldebaran. Numerose le parti in fibra di carbonio a vista, che è stato usato per lo splitter, le minigonne laterali e il diffusore posteriore, mentre la fibra di carbonio nera è stata scelta per il tetto rimovibile e il coperchio del motore. I terminali di scarico sono rifiniti in nero opaco e i cerchi in lega argento brillante contrastano con le pinze dei freni nere.

Lamborghini Aventador Ultimae Roadster: consegnata l'ultima supercar con motore V12ABITACOLO SU MISURA ED EVOCATIVO All'interno troviamo rivestimenti in pelle Bianco Leda per i sedili e la parte inferiore della plancia, con cuciture a contrasto e con la zona superiore rivestita in Alcantara Nero Ade. Troviamo, poi, un esclusivo logo Miura ricamato di fronte al passeggero e un altro sui battitacco. Le foto ufficiali di Lamborghini ritraggono l'ultima Aventador insieme alla one-off Miura Roadster. La speciale Miura “a cielo aperto” fu ben accolta al suo debutto, ma non raggiunse mai la produzione, rimanendo un pezzo unico. Dopo essere passata di mano ed essere stata utilizzata come laboratorio mobile per applicazioni di materiali costruttivi come lo zinco e il piombo, questo esemplare è tornato nelle mani di Lamborghini per un restauro completo nel 2008, tornando alle sue specifiche originali.

Lamborghini Aventador Ultimae Roadster: abitacolo super esclusivoL’ULTIMA(E) CON MOTORE ENDOTERMICO Questa speciale Aventador sarà l'ultima Lamborghini con un motore V12 non elettrificato, segnando la fine di un'epoca. La Casa bolognese ha costruito un totale di 11.465 esemplari della Aventador nel suo ciclo vitale di 11 anni. Ricordate? La produzione di questa supercar doveva terminare prima, ma una nave da trasporto affondò portandosi negli abissi tantissime auto super esclusive, tra le quali quindici esemplari dell'Aventador, costringendo Sant'Agata a riprendere il processo di produzione per consegnarle ai legittimi proprietari, che avevano già pagato la macchina. Il nuovo modello dell’ammiraglia Lamborghini dovrebbe debuttare nel 2023, con un inedito propulsore V12 ibrido.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/10/2022