Invencible e Auténtica, le ultime due one-off Lamborghini con il V12 “puro”

Mancano poche settimane al debutto della prima supercar di Sant’Agata Bolognese con motore ibrido, di cui qualche settimana addietro abbiamo pizzicato un primo esemplare camuffato impegnato sui test delle strade emiliane. Prima che l’era ibrida inizi anche nel cuore della Motor Valley, Lamborghini ha deciso di celebrare il suo leggendario V12 aspirato con due bellissime one-off, la coupé Invencible e la roadster Auténtica.

Addio V12, Lamborghini Invencible: visuale di 3/4 anteriore

RICHIAMI ALLA STORIA Progettate dal Centro Stile Lamborghini coinvolgendo i clienti che entreranno in possesso delle due auto, riprendono gli stilemi delle più recenti sportive di Sant’Agata Bolognese, dalla enorme ala posteriore ripresa dalla Sesto Elemento allo stile aeronautico della Reventon, passando per la curata aerodinamica della Veneno e il cofango ripreso dalla Essenza SCV12. Entrambe le auto hanno il telaio monoscocca in fibra di carbonio, materiale usato anche per la carrozzeria.

Addio V12, Lamborghini Auténtica: visuale di 3/4 laterale

SEI LATI PER TUTTO Le forme sono dominate dall’esagono che caratterizza da diversi anni le Lamborghini, e che ritroviamo nei fari anteriori e posteriori, nelle prese d’aria del cofano motore e nel triplice scarico centrale con terminali in Inconel, una speciale lega d’acciaio ad alta resistenza di derivazione aeronautica. Esagonali (e realizzate con la stampa in 3D) anche le bocchette dell’aria di un abitacolo pulito, con una plancia minimalista e una console priva di strumentazione. Completamente digitale il cruscotto dietro il volante, con grafica dedicata per ciascuna delle vetture.

Addio V12, Lamborghini Invencible: visuale di 3/4 posteriore

DUE COLORI PER DUE MODELLI La coupé Invencible è dominata dal contrasto tra il rosso e gli elementi con la fibra di carbonio a vista. Rosse anche le pinze dei freni, con cerchi monodado con carene in carbonio. Il rosso torna anche nei pellami dell’abitacolo, nel logo Lamborghini a centro plancia e nelle palette al volante. La coupé ha invece la carrozzeria in Grigio Titans, dettagli nero opaco e dettagli in giallo, colore ripreso nelle pinze dei freni e negli elementi aerodinamici, dallo splitter anteriore all’ala posteriore.

Addio V12, Lamborghini Auténtica: il posto guida

IL MOTORE Lamborghini Invencible e Auténtica sono le ultime vetture a montare il V12 da 6,5 litri Longitudinale Posteriore (LP), con una potenza di 780 CV e una coppia massima di 720 Nm a 6750 giri/min. Trazione integrale, cambio ISR a 7 velocità e quattro ruote sterzanti.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 06/02/2023