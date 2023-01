Lamborghini Urus Plug-in, non può che essere lui. Il video è...muto

Nei confronti di altri marchi lusso o supersport, Lambo sull'ibrido sconta un certo ritardo. Recupererà con gli interessi nel 2023, l'anno del suo primo V12 elettrificato sull'erede della Avendator. Il 12 cilindri, tuttavia, non è l'unico propulsore pronto per l'associazione ad un sistema ibrido plug-in. Anche il V8 è pronto al grande salto (indietro?). L'8 cilindri dell'erede di Huracan, ma anche l'8 cilindri che gorgoglia sotto il cofano di Urus. Non è il primo caso di un avvistamento di un prototipo del SUV del Toro mascherato. Quello in video, tuttavia, è senz'altro Urus plug-in hybrid. Come mai tanto sicuri? Alza il volume e capirai. Niente rumore, tranne che per il rotolamento delle ruote. Sì, quando va a passo d'uomo ed è in modalità emissioni zero. Cioè non la sua specialità...

PORSCHE DOCET Sorpreso mentre mette il naso fuori dai cancelli di Sant'Agata, l'esemplare di Lamborghini Urus catturato dallo ''spione'' Varryx dovrebbe essere spinto - mettendo insieme le anticipazioni raccolte in passato - dallo stesso sistema PHEV che equipaggia due sue colleghe di Volkswagen Group, vale a dire Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid e Cayenne Turbo S E-Hybrid. Su Cayenne, lo schema ibrido produce 671 cv e 900 Nm. Per Panamera, 690 cv e 870 Nm. Immaginiamo che Lamborghini si sentirà in dovere di accompagnare il V8 alla spina a una soglia superiore ai 700 cv, mentre ciascuno dei valori di coppia sopra menzionati sarebbe già abbastanza buono. Anche per una Urus sicuramente più pesante del fratello con motore a combustione e nessun propulsore elettrico, né batterie, a fargli da spalla. Ahimé, sin qui siamo obbligati a rimanere vaghi. Anche se il tempo dei pronostici e di cifre spannometriche - questo è certo - sta per volgere al termine.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 30/01/2023