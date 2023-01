La nuova supercar Lamborghini come non l'avete mai vista, ecco i disegni dei brevetti

I DISEGNI MOSTRANO LA SUPERCAR DEL TORO La futura Lamborghini Aventador – o come si chiamerà, si vocifera Revuelto – prende forma e oggi facciamo un bel passo avanti grazie ai disegni dei brevetti della supercar ibrida che ci mostrano in modo inequivocabile il suo design. SI, perché fino a oggi, avevamo visto i prototipi su strada, ma sempre molto camuffati con le pellicole mimetiche. Questa volta abbiamo delle immagini, che non sono di alta qualità, ma ci mostrano piuttosto bene forme e proporzioni. I disegni sono stati registrati presso l'Intellectual Property Office, condivisi online sul suo sito web e ripresi da altri account Instagram come Varryx e Wilcoblock. Innanzitutto, non possiamo che notare come il design sia molto simile a quello visto su diversi prototipi nell'ultimo anno.

Brevetto nuova Lamborghini: profilo a cuneo e motore V12 centrale UN FAMILY FEELING EVOLUTO La supercar del Toro ha un aspetto quasi famigliare, anche se aggiornato, con un insieme di spigoli vivi, motivi a forma di Y e proporzioni perfette per un’auto del genere a motore centrale. Dai disegni, si può notare come il cofano che “protegge” il V12 avrà delle feritoie per far evacuare il calore generato, ma ci sarà anche una grande cavità nel mezzo, probabilmente per mostrare la bellezza della meccanica. I disegni ci confermano la presenza dei due tubi di scarico esagonali piazzati al centro della coda, piuttosto in alto, che abbiamo visto sui prototipi già fotografati. Questo particolare ci dà conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, che l’auto sarà alimentata da un motore a combustione interna, anche se non è mistero che Lamborghini stia lavorando sull’elettrificazione.

Brevetto nuova Lamborghini: lancio previsto nel 2024V12 ASPIRATO E IBRIDO? Inoltre, sappiamo che il costruttore italiano sta valutando da tempo se proseguire nello sviluppo di un’unità plurifrazionata come un V12, a causa dei “paletti ambientali” imposti dalle leggi. Detto questo, il motore della futura supercar di Sant’Agata Bolognese non sarà sovralimentato e avrà la zona rossa piazzata almeno a 8.500 giri/min, per regalare ai proprietari quel sottile piacere di ascoltare una colonna sonora degna di tale auto. Ma gli ingegneri di Lamborghini, quasi certamente, utilizzeranno l’assistenza di motori elettrici per spingere i livelli di potenza di questa supercar oltre i 770 CV dell'ultima Aventador. Inoltre, in qualità di potenziale concorrente della Ferrari SF90, la Lambo dovrebbe aspirare a una potenza complessiva vicina alle quattro cifre e che tutti i cavalli saranno distribuiti sulle quattro ruote da un cambio a doppia frizione. Infine, visto il progresso del progetto, è prevedibile che la Casa del Toro rivelerà quest'anno la sua futura ammiraglia, ancora senza nome, per metterla in commercio nel 2024.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/01/2023