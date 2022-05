Lamborghini Urus EVO: come cambia il super SUV del Toro? Le foto spia ci dicono che...

Il nuovo modello si dà una rinfrescata al look ma non porta aggiornamenti alla meccanica, che si avvale sempre del 4.0 V8 biturbo da 650 CV

AGGIORNAMENTO IN ARRIVO PER IL SUPER SUV Due anni fa, la Lamborghini Urus è stata oggetto di un leggero restyling che, tra gli altri, includeva un sistema di assistenza al parcheggio più efficace, che supporta modalità di parcheggio parallela e perpendicolare, una più ampia scelta di verniciature per la carrozzeria e un impianto audio Sensonum opzionale che integra 17 altoparlanti con una potenza nominale di 730W complessivi. Pensate, l’aggiornamento del SUV di Sant’Agata comprendeva anche un portachiavi ridisegnato. Oggi, tuttavia, abbiamo scovato un muletto nero opaco sulle strade intorno alla sede di un fornitore tedesco della Lamborghini e le nuove foto ci mostrano quella che potrebbe essere la Urus Evo 2022.

Nuova Lamborghini Urus Evo: leggero facelift per il bestseller del ToroLIEVI MODIFICHE AL DESIGN Le immagini ci permettono di dare un’occhiata da vicino al super SUV, che non è mimetizzato e che mostra un leggero restyling degli esterni. Il facelift comprende un nuovo layout per i gruppi ottici anteriori e posteriori come una calandra dallo stile più moderno e sulla quale spunta il radar dei dispositivi di assistenza alla guida. Dietro si vede molto bene che il sistema di scarico temporaneo, ma ciò lascia supporre che anche qui ci saranno novità e persino i paraurti anteriore e posteriore saranno modificati.

Nuova Lamborghini Urus Evo: meccanica sostanzialmente invariataNIENTE NOVITÀ SOTTO IL COFANO Non sembra esserci nulla di nuovo per quanto riguarda il motore, che attualmente vede la Urus montare un V8 4.0 biturbo da 650 CV e 850 Nm. Un “mostro” capace di spingere il SUV del toro a una velocità massima di 305 km/h per un’accelerazione da 0 a 100 orari in appena 3,6 secondi. Roba da supercar all’ultimo grido, altro che sport utility che pesa 2.275 kg. Un cambio automatico a otto rapporti lavora in tandem con un differenziale Torsen a slittamento limitato. Sembra scontato che non arriveranno aggiornamenti di rilievo, tuttavia potremo aspettarci un leggero incremento in termini di potenza e prestazioni dinamiche. Non resta che aspettare il debutto, che dovrebbe avvenire nella seconda metà del 2022.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 24/05/2022