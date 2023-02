Lamborghini Countach: con quel colore sembra proprio una TVR

Il debutto sulla scena di Lamborghini Countach LPI 800-4 risale al 2021. In origine - in quel di Sant’Agata Bolognese - la si immaginava come un’edizione celebrativa di cui sarebbero stati realizzati solo 112 esemplari (qui il nostro approfondimento). Ciononostante, pare proprio che ciò non abbia impedito a un facoltoso acquirente di farsi realizzare da Lamborghini una Countach LPI 800-4 su misura. L’auto è stata pizzicata alcuni mesi fa mentre usciva dallo stabilimento produttivo di Sant’Agata, poco prima di essere consegnata al proprietario.

QUASI UNA TVR Al momento si tratta della sola e unica Countach LPI 800-4 modificata al mondo e no, la vernice perlescente che vedete non è un ritocco aftermarket. Infatti, questa speciale tinta ribattezzata Blu Hal viene applicata direttamente da Lamborghini e ricorda le tonalità iridescenti delle mitiche TVR. L’auto è stata commissionata da un cliente giapponese, che ha richiesto anche una serie di ulteriori modifiche. La Countach è stata infatti abbassata ancor di più ed equipaggiata con cerchi monodado ANRKY color oro lucido con pinze freno rosse.

COME TU MI VUOI Gli interni sono anch’essi fatti su misura e proposti con una colorazione rosso acceso. Sebbene non si conosca il prezzo definitivo, non è difficile immaginare che questa Lambo sia costata un vero e proprio capitale al suo proprietario. Al momento del lancio, Lamborghini Countach LP 800-4 veniva proposta a non meno di 2 milioni di euro. Una cifra a cui vanno ovviamente sommate le modifiche ad hoc e la colorazione Blu Hal dal valore di 60.000 dollari (circa 55.235 euro al cambio attuale). E voi cosa ne pensate? Lamborghini Countach LPI 800-4 la preferite con o senza modifiche?

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 01/02/2023