Su Instagram le foto della nuova Lamborghini ibrida: è lei o non è lei?

Dell'erede della Lamborghini Aventador vi abbiamo già mostrato i muletti camuffati, ora su Instragram spuntano due immagini che - si dice - ritraggano l'auto senza veli e nella sua veste definitiva. Le due immagini sono state condivise dal canale Automotive_mike (tramite Cochespias) e sebbene non siano delle vere fotografie della supercar di Sant'Agata, sembrano essere dei rendering convincenti, forse tratti da una brochure ufficiale dell'auto o da un configuratore online.

IL FRONTALE Se le forme generali sono indiscutibilmente famigliari, la parte anteriore del nuovo modello è significativamente diversa da quella dell'Aventador, con dettagli che però sembrano richiamare altri modelli del Toro. In particolare più di un elemento ricorda l'ibrida Lamborghini Sian, a partire dalle luci diurne a LED dalla forma di Y e dalle imponenti prese d'aria laterali.

Lamborghini Sian

IL POSTERIORE Anche al posteriore spiccano luci a forma di Y che richiamano il design del frontale. La grande differenza con l'attuale Aventador già si apprezzava con i muletti camuffati, che mostravano la collocazione centrale rialzata dei terminali di scarico, per consentire un migliore sfruttamento dei volumi sottostanti e sagomare di conseguenza il diffusore aerodinamico. Decisamente apprezzabile il cofano motore trasparente che lascia in vista il nuovo motore V12 elettrificato.

Il posteriore dell'erede di Lamborghini Aventador

GRANDE ATTESA Le caratteristiche tecniche del modello che sostituisce l'Aventador non sono state confermate, ma pare certa l'elettrificazione del V12 aspirato: a dare un sistema ibrido che dovrebbe sviluppare almeno 850 CV, per superare i dati dichiarati dalla Ferrari 296 GTB (qui la nostra prova in un video da non perdere) e avvicinarsi alla Ferrari SF90 Stradale. Il fatto che certe immagini sfuggano in Rete è un chiaro indizio che presto ne sapremo di più. Molto presto.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/02/2023