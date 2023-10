Porsche 935: la sportiva ultra rara all'asta negli USA

Quando Porsche presentò la 935, nel 2019, l'obiettivo fu di suscitare un richiamo al glorioso passato sportivo del marchio di Stoccarda. Un tributo straordinario alla vittoria dell'omonima vettura alla 24 Ore di Le Mans del 1979. La sua presenza nel catalogo Porsche è quasi paragonabile a un'opera d'arte su ruote, sia per ciò che rappresenta sia, soprattutto, per come lo fa. E oggi, un rarissimo esemplare è in vendita su Bring a Trailer, affascinando gli appassionati e attirando l'attenzione di intenditori di auto da corsa. La sua silhouette sinuosa cattura lo sguardo, l'ala posteriore imponente richiama il fascino delle corse, e i dettagli intricati della fibra di carbonio sulla carrozzeria invitano a una ispezione ravvicinata per scoprirla ancora meglio. La tinta nera profonda è come una tela che cattura la luce. Con soli 77 esemplari prodotti, questa versione è un gioiello raro, una gemma nel mondo delle auto da collezione. Ma per averla, beh: dovrete vendere (letteralmente) cara la pelle.

La Porsche 935 può essere utilizzata solo in pista

UN PO' DI STORIA La nascita della 935 risale al 2018 per omaggiare la leggendaria vettura da corsa che conquistò Le Mans 40 anni prima. Ma la sua storia sportiva non si è esaurita nella sola Europa: negli Stati Uniti, diverse 935 si sono affermate trionfando per sei anni consecutivi alle 24 Ore di Daytona, un palcoscenico privilegiato sull'altra sponda dell'Atlantico. Un momento indimenticabile fu nel 1979 proprio a Daytona, quando nonostante l'assenza della Porsche come team ufficiale, la 935 vinse grazie al squadra clienti Interscope Racing. Questo esemplare del 2019 è una ri-evocazione proprio di quel trionfo, con una livrea che sottolinea il design elegante e sinuoso. Un concentrato di potenza: la 935 si basa sulla struttura della 911 GT2 RS, con una carrozzeria in fibra di carbonio e un motore flat-six biturbo da 3.8 litri, capace di sprigionare 700 cavalli diretti alle ruote posteriori tramite un cambio PDK a doppia frizione.

VEDI ANCHE

Il motore eroga 700 CV di potenza

SOLO DA PISTA La 935 è stata progettata per un utilizzo esclusivo in pista: differenziale a slittamento limitato, freni Brembo ventilati, ammortizzatori regolabili e una serie di dettagli che non le permetterebbero un normale utilizzo su strada. L'esemplare che andrà all'asta, il 49º costruito, ha un passato affascinante: il primo proprietario ha percorso soltanto 27 chilometri prima di metterla all'asta a Pebble Beach tramite Gooding & Company per 1.325.000 dollari. Da allora, i chilometri percorsi sono saliti a 140. Il prezzo a cui era stata acquistata da Porsche era pari a 1.048.080 dollari, è già superato da un'offerta di 1.300.000 dollari (1.230.000 euro), ma non ci sono dubbi che il prezzo a cui verrà aggiudicata sarà di molto superiore, visto che nel momento in cui scriviamo mancano ancora 9 giorni alla chiusura delle offerte. Non è da escludere che si possa raggiungere il milione e mezzo di dollari (pari a 1,41 milioni di euro). Staremo a vedere.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 30/10/2023