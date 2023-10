Porsche 718 Cayman GT4 RS: edizione speciale con Tag Heuer

Porsche celebra il proprio passato sportivo in collaborazione con il suo storico partner Tag Heuer. La casa di Stoccarda ha svelato due tributi basati sulla 718 Cayman GT4 RS in onore della leggendaria Carrera Panamericana (corsa che ha indirettamente denominato la 911 Carrera, ndr). La prima vettura, contrassegnata dal numero 154, ha fatto il suo ingresso nel mondo delle celebrazioni Porsche durante il Rennsport Reunion 7 presso il WeatherTech Raceway Laguna Seca in California, evento organizzato per la ricorrenza legata ai 75 anni di attività.

Porsche 718 Cayman GT4, edizione speciale con Tag Heuer

GUARDA AL PASSATO Dal punto di vista estetico, le vetture sono state dipinte in una sfumatura di Argento Le Mans. I colori degli angoli del parabrezza e delle prese d'aria sono gli stessi delle vetture Panamericana. E, naturalmente, il logo di Tag Heuer è ben visibile sul cofano e sull'ala posteriore. Passando all'interno dell'abitacolo, si nota una finitura bicolore in rosso e nero, impreziosita dal logo del marchio di orologi e dai colori della bandiera messicana (verde, bianco e rosso), in omaggio alla Carrera Panamericana. Nella vettura contrassegnata dal numero di gara 154, Porsche ha installato un modulo di cronometraggio Tag Heuer nella console centrale. L'ispirazione per questo progetto arriva dalla Porsche 550 Coupe che, 70 anni fa, partecipò alla Carrera Panamericana con due team di clienti.

Porsche 550 Coupé, Carrera Panamericana 1973

VEDI ANCHE

A TEMPO DI PORSCHE A ogni modo, l'iniziativa non riguarda solo l'automobile ma richiama anche l'orologio Tag Heuer Carrera Chronograph, donato ai piloti di gara da Jack Heuer ben 60 anni fa. Un doppio anniversario, dunque, festeggiato con la creazione della serie ''Sonderwunsch'', che si inserisce nel filone di altre collezioni Porsche ''su misura'', come il Taycan Turbo S a tema ''Appearance of Crosses 2022-2'' e la 911 ispirata a Sally Carrera del fil di animazione Cars.

Interni personalizzati Tag Heuer

IN GRIGLIA DI PARTENZA Entrambe le unità personalizzate della 718 Cayman GT4 RS saranno presenti alla prima e alla seconda tappa della Carrera Panamericana di quest'anno. Tuttavia, la seconda vettura, contrassegnata dal numero 152, avrà un destino diverso, poiché sarà messa all'asta all'inizio del 2024 per beneficenza.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 02/10/2023