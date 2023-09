Porsche GT3 R rennsport: più estrema, o meglio... fuorilegge. Video

Il mondo auto è un mondo di cui si conoscono i confini solo in una direzione, quella della sobrietà e dell'accessibilità. In direzione opposta, i limiti tendono a ''più infinito''. E quando pensi che Porsche 911 GT3 R sia il nonplusultra della guida in pista, non fai in tempo a digerire quella sensazione che è già in rampa una versione ancor più estrema. Nuova Porsche 911 GT3 R rennsport un giocattolo non omologato per la strada che l'asticella fissata da GT3 R, a sua volta una variante clienti della GT3 da competizione, la oltrepassa. Solo 77 unità, prezzo di 951.000 euro. La premiere si è svolta alla Rennsport Reunion 7 di Laguna Seca: clicca Play sulla foto di cover per una video preview.

911 GT3 R rennsport, la preview a Laguna Seca

SOPRA LA LEGGE In sostanza, mentre una GT3 R standard condivide gran parte del suo pacchetto tecnico con la GT3 da corsa, la nuova edizione cucinata dalla divisione Rennsport non rispetta i criteri imposti dai regolamenti FIA. Ciò ha permesso a Porsche di rimuovere tutto il peso possibile e di estrarre dal motore il massimo del suo potenziale. Lo stesso flat six aspirato da 4,2 litri di 992 GT3 cresce quindi da 557 CV sino a quota 612 CV: fanno 147 CV/litro, una cifra enorme per qualsiasi motore ad aspirazione naturale. Porsche dichiara inoltre un peso di 1.240 kg, per un rapporto peso potenza di 493 CV/tonnellata che è altrettanto lusinghiero.

Stesso motore di GT3, ma (molta) più potenza

FINE TUNING Il motore stesso è progettato per funzionare con carburante E25, che ha un contenuto di etanolo più elevato e quindi una minore tendenza alla detonazione, consentendo così agli ingegneri Porsche di aumentare il rapporto di compressione e anticipare la fasatura di accensione. Combinato con componenti interni realizzati su misura, come pistoni e bielle esclusivi, il 6 cilindri boxer ora raggiunge l'incredibile frequenza di rotazione 9.400 giri/min., cioè +400 giri/min. rispetto alla GT3 RS stradale. Si può scegliere tra tre pacchetti di scarico: due con diversi livelli di silenziatori, per conformarsi alle potenziali normative sul rumore in alcuni circuiti, uno invece completamente senza silenziatore. Poiché basato sulla trasmissione di un’auto da competizione vera e propria, il cambio è un tradizionale sequenziale a sei velocità e non il solito PDK a doppia frizione. La potenza viene infine inviata alle ruote posteriori tramite un differenziale a slittamento limitato.

911 GT3 R rennsport: solo pista e niente regole

TELAIO Proprio come la sorella da corsa, il sistema di sospensione è completamente regolabile e si fonda su un doppio braccio oscillante all'anteriore e un'architettura posteriore a cinque bracci. Gli ammortizzatori KW regolabili su cinque posizioni funzionano con pneumatici slick Michelin Pilot Sport M S9 appositamente progettati per una curva di prestazione più accessibile e un riscaldamento più rapido, quindi a beneficio di piloti non professionisti.

Forma e funzione: che design

DESIGN Solo il cofano e il tetto sono condivisi con l'auto da competizione. Senza la necessità di conformarsi alle normative aerodinamiche, il pacchetto esterno è stato progettato per essere tanto funzionale, quanto bello da vedere. Stesso discorso per gli interni: l'abitacolo non è così essenziale come quello di un'auto da corsa pura, mantenendo un roll-bar con specifiche FIA, ma aggiungendo due nuovi display collegati alle due telecamere facenti funzioni di specchietti.

Comfort-racing: l'abitacolo

SPECIE RARA Lo abbiamo già scritto, ma vale la pena di ripeterlo. Solo 77 unità destinate alla costruzione, un prezzo che si avvicina alla ''milionata''. Apre la caccia a una delle Porsche da collezione più specializzata di ogni epoca. Sino alla prossima versione ancor più estrema, in una spirale ascensionale senza fine.

Solo 77 unità, prezzo vicino al milione

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/09/2023