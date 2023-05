Porsche 911 GT3 vs BMW M4 CSL: il video della sfida

In video la sfida in accelerazione e frenata tra BMW M4 CSL e Porsche 911 GT3. La drag race nel filmato da YouTube

Le tedesche Porsche 911 GT3 e BMW M4 CSL sono due tra le sportive più estreme che si possano trovare in commercio: due belve pensate per esprimersi al meglio in pista e sogno proibito di tutti gli appassionati. In attesa di metterle a confronto nel tempo sul giro, il video che potete guardare qui sotto, tratto da YouTube, documenta la sfida in tre prove: in una drag race con partenza da fermo, con partenza lanciata e in una prova di frenata.

LE SFIDANTI Da un lato, la BMW sfodera la cavalleria... pesante. Ai suoi 550 CV e 650 Nm corrispondono 1.625 kg di peso. La Porsche paga 40 cavalli, fermandosi a quota 510 CV e 465 Nm, ma ha un vantaggio di 190 kg sulla bilancia, che segna 1.435 kg. Un rapido calcolo del rapporto peso/potenza mostra che il vantaggio, seppure risicato, è suo, con 2,81 kg/CV contro 2,95 kg/CV della bavarese. Il che si traduce in uno 0-100 km/h più rapido, con un tempo dichiarato di 3,4 secondi per la Cavallina di Stoccarda contro i 3,7 secondi della rivale di Monaco. Ma saranno fedeli i tempi dichiarati o ci si deve aspettare un ribaltone, una volta che le auto si scatenano sulla drag strip?

ATTENZIONE SPOILER I commenti che seguono vi rovineranno la suspance, se non avete ancora guardato il video: procedete nella lettura a vostro rischio e pericolo. Fatto sta che il vantaggio determinante della vincitrice sembra risiedere non solo nella massa più contenuta, ma anche in una distribuzione dei pesi più favorevole. In partenza e nelle accelerazioni da bassa velocità questa caratteristica le dona una migliore trazione e rende più facile sfruttare la cavalleria, a vantaggio della costanza di rendimento. Ma il vantaggio è altrettanto evidente in frenata: la disposizione del propulsore e il conseguente bilanciamento che l'auto riesce a mantenere nelle forti decelerazioni permettono di sfruttare di più l'azione dei freni posteriori: una dote che da sempre contraddistingue la creatura del vecchio Ferry, anche se con le varie evoluzioni il propulsore è sempre meno a sbalzo oltre l'asse posteriore. Che mezzi, comunque!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 03/05/2023