BMW M3 Touring vs Audi RS4 Avant: il video della drag race

Audi RS 4 Avant vs BMW M3 Touring: chi vince la drag-race? La risposta in questo video da YouTube

Quella tra Audi A4 Avant e BMW Serie 3 Touring è una sfida che si ripropone a ogni nuova generazione. Specie tra le versioni più potenti Audi RS 4 Avant e BMW M3 Touring: chi vincerebbe in una drag-race? Il video qui sotto tratto da YouTube ci permette di scoprirlo. E attenzione, visto il divario nella prima sfida, il filmato prosegue con un'impressionante gara a handicap in cui l'auto più veloce continua a imbarcare passeggeri fino a colmare il divario. Quanti ce ne vorranno?

LE SFIDANTI Entrambe le contendenti hanno la trazione integrale, ma ci sono differenze importanti in termini di potenza e peso. L'Audi, col suo V6 biturbo da 2,9 litri, mette sul piatto 450 CV e 600 Nm di coppia, per un peso di 1.745 kg, che le dà un rapporto peso/potenza di quasi 3,9 kg/CV. La BMW ha un sei cilindri in linea da 510 CV e 650 Nm, ma pesa 1.865 kg: a dare un rapporto peso potenza più favorevole, poco al disotto di 3,6 kg/CV. Le basterà per vincere? La parola alle immagini.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 02/05/2023