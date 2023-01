BMW M3 CS, dal DTM alla strada (ma in serie limitata): ecco il bombardone da 550 CV!

Sono 550 i cavalli sparati dal sei cilindri in linea da tre litri, con uno 0-100 in meno di 3 secondi e mezzo: tutto sul nuovo bombardone tedesco

La sigla “CS” sta per “Competition Sport”, e l’ultimo bombardone di BMW promette di non deludere i fan delle prestazioni assolute. Già le attuali M3 e M4 sono macchine piuttosto potenti, sportive vere. Si può desiderare di più? Apparentemente sì, perché la nuova BMW M3 CS è ancora più agguerrita, cattiva e potente della M3 da cui deriva, di cui mantiene cambio automatico e trazione integrale.

BMW M3 CS: visuale frontale

Il sei cilindri in linea da tre litri biturbo è quello usato per portare la BMW M4 GT3 a vincere il titolo DTM nel 2022, con soluzioni e dettagli tecnologici derivati direttamente dall’unità da corsa: basamento senza manicotti a ponte chiuso, albero a gomito forgiato, teste dei cilindri con nucleo stampato in 3D per ottimizzare il passaggio del fluido refrigerante, e un sistema di pescaggio dell’olio progettato per la pista. Questo, e molto altro, ha permesso di ottenere un aumento di prestazioni importante rispetto alla già potente BMW M3 Competition, da 385 kW/510 CV ai 405 kW/550 CV della M3 CS. Il motore eroga una coppia massima di 650 Nm a partire da 2.750 giri/min fino a 5.950 giri/min.

BMW M3 CS: il tremila biturbo sei cilindri in linea da 550 CV

PRESTAZIONI Motore, cambio automatico M Steptronic a 8 rapporti e trazione integrale M xDrive permettono alla tre volumi tedesca di schizzare da ferma a 100 km/h in 3,4 secondi, e solo 11,1 secondi per arrivare a 200 all’ora. La ripresa da 80 km/h a120 km/h richiede 2,6 secondi in quarta, e 3,3 secondi in quinta. Il pacchetto M Driver Package è di serie, e permette di raggiungere la velocità - limitata elettronicamente - di 302 km/h.

BMW M3 CS: eccola impegnata in un drift

TRAZIONE ON DEMAND Il menu M Setup dell’auto permette di usare la trazione 4WD predefinita oppure attivare la modalità 4WD Sport, che manda una percentuale maggiore di coppia alle ruote posteriori. È inoltre possibile disattivare completamente il controllo elettronico di trazione DSC (Dynamic Stability Control) e mandare tutta la potenza motrice all’asse posteriore.



CHE SOUND! Lo scarico a due rami è dotato di flap a comando elettrico, silenziatore posteriore in titanio alleggerito e due coppie di terminali color nero opaco; nelle modalità di guida Sport e Sport+ il suono viene ulteriormente intensificato, in particolare nei cambi di marcia.

BMW M3 CS: le ruote da 19'' all'anteriore (al posteriore sono da 20'')

La BMW M3 CS monta di serie le sospensioni adattive, pneumatici da pista 275/35 ZR19 all’anteriore e 285/30 ZR20 al posteriore, montati su cerchi forgiati dal design esclusivo. I freni sono gli M Compound con pinze verniciate in rosso o nero, ma su richiesta si possono avere i carboceramici M Carbon, con pinze oro o rosso opaco.

BMW M3 CS: visuale di 3/4 posteriore

CURA DIMAGRANTE Le prestazioni di quest’auto sono possibili anche grazie al lavoro di alleggerimento complessivo, che ha riguardato soprattutto la fibra di carbonio dentro e fuori dall’auto: tetto, cofano, splitter e prese d’aria anteriori, specchietti, diffusore e splitter posteriori. All’interno, sono in fibra di carbonio la console centrale, le palette del volante e i sedili. Lo scarico posteriore è in titanio, e fa guadagnare 4 kg rispetto all’impianto normale. Bilancia alla mano, il risparmio di peso rispetto alla M3 Competition è di circa 20 kg.

BMW M3 CS: il posto guida

BMW M3 CS è disponibile nelle colorazioni metallizzate Frozen Solid White, il Signal Green che vedete in queste foto, Brooklyn Grey e Sapphire Black. Rispetto ai modelli “normali” si distingue per la griglia a doppio rene senza cornice, alleggerita e con un contorno rosso. I badge sono neri con bordo rosso. Di serie i fari BMW Laserlight, con una originale (e anche un po’ vintage) luce gialla.

BMW M3 CS: la console centrale

DENTRO L’abitacolo di BMW M3 CS è, come potete immaginare, da vera sportiva senza compromessi, che non rinuncia a far viaggiare comodi i suoi quattro passeggeri. Oltre ai sedili M Carbon con rivestimenti in pelle Merino e impunture rosse, riscaldati e con regolazioni elettriche, all’interno troviamo i pannelli porta in pelle nera, la scritta CS rossa nella console centrale, cinture di sicurezza con motivo a strisce intrecciate, volante sportivo in Alcantara e palette del cambio in carbonio.

BMW M3 CS: i sedili M Carbon

INFOTAINMENT HIGH TECH Il display curvo che corre lungo la plancia ospita il cruscotto da 12,3 pollici e lo schermo dell’infotainment da 14,9 pollici, dentro cui batte il sistema operativo BMW OS 8.0: grafica specifica per questo modello, head-up display (su richiesta) e app per l’analisi dei drift, la telemetria e i tempi sul giro. Completa la suite di ADAS, che prevedono la guida assistita di secondo livello, mentre l’impianto audio è il pregiato Harman Kardon Surround Sound System, per i pazzi che volessero coprire il suono del sei cilindri con la musica.

BMW M3 CS: il doppio rene esclusivo

La nuova BMW M3 CS sarà prodotta a partire dal mese di marzo negli stabilimenti di Monaco di Baviera, in tiratura limitata (ma non sappiamo a quanti esemplari). Il prezzo di vendita dovrebbe aggirarsi attorno ai 120mila euro.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 25/01/2023