Secondo BMW il doppio rene più grande non basta: serve luminoso

Le auto elettriche, si sa, non hanno quasi bisogno di respirare. Ecco perché le loro calandre sono chiuse: niente griglia anteriore a vantaggio dell'aerodinamica. Ma anche a vantaggio del design. BMW, famosa per aver ingrandito a dismisura il suo iconico ''doppio rene'' sui modelli recenti, nonostante i pareri discordanti, sembra intenzionata a rendere il suo marchio di fabbrica ancora più evidente: facendolo diventare addirittura luminoso. Lo si evince da una richiesta di brevetto segnalata da CarBuzz, a cui si deve anche l'immagine che vedete in apertura del servizio.

Nuova BMW iX3: un dettaglio della nuova calandra a doppio rene

VOLTO DELLA NUOVA GAMMA? L'innovazione consiste in una ''maschera'' monopezzo realizzata con un pannello elettronico, in grado di generare e pilotare la luce: integrando motivi di design con le funzionalità tipiche delle luci diurne. Da quanto si capisce, funzionerebbe un po' come le TV a LED, con un pannello luminoso coperto da un sistema di lenti, in grado di oscurarne selettivamente le porzioni. L'ipotesi è che questa nuova soluzione possa trovare posto già nel frontale di qualche prossimo SUV elettrico di grandi dimensioni, per poi diffondersi trasversalmente a tutta la gamma elettrica.

BMW i Vision Circular, dettaglio del doppio rene reso in digital design

IN AIUTO DELLE LUCI FREDDE Il pannello in questione fa da schermo protettivo ai fari veri e propri, nascosti dietro una porzione trasparente dello stesso, e lo spessore sottile consentirà una maggiore permeabilità radar per tutti i sensori che BMW vi monterà dietro. Nell'intenzione, questo sandwitch di elementi stratificati potrebbe anche includere un dispositivo antighiaccio, come indicato nella domanda di brevetto: un accorgimento utile alle latitudini estreme dove le nuove fanalerie a LED, che non producono calore, finiscono spesso accecate in caso di maltempo.

Nuovo BMW SUV premium: i fari diurni a LED dal profilo affilato e la grande calandra a ''doppio rene''

PRENDE PER MANO LA LUCE Lo strato esterno della maschera sarà trasparente e realizzato in policarbonato - la normalissima plastica delle lenti dei fari - così come lo strato interno traslucido. Tra di loro ci saranno strati di plastica isolante dalla luce con rivestimenti non permeabili, collegati a una o più sorgenti luminose a LED per ciascuna funzione. Questi strati saranno responsabili della conduzione della luce in aree predeterminate, dove motivi microincisi sul rivestimento esterno la renderanno visibile secondo gli elementi grafici scelti dai designer. E ora ci chiediamo: quanto potrà diventare grande il doppio rene con questa nuova invenzione?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/01/2023