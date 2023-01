BMW i Vision DEE, il concept camaleontico che evolve l'esperienza "digital" (video)

LA SHOW CAR CHE RISCRIVE LA VISION DI BMW Il Consumer Electronic Show (CES) 2023 di Las Vegas è una vetrina ineguagliabile per le Case automobilistiche, un palcoscenico sul quale presentare tutte le innovazioni tecnologiche che troveremo a bordo dei veicoli del futuro. E quest’anno BMW ha sorpreso i partecipanti della rassegna in corso nel Nevada con la presentazione del concept i Vision DEE, un futuristico modello di medie dimensioni, con l’obiettivo di fornire una Digital Emotional Experience (DEE, da cui il nome). Il concept ha un design minimalista, studiato apposta per focalizzare l'attenzione sull'esperienza digitale che offre. L’auto assume la forma di una berlina a tre volumi e presenta una serie di elementi caratteristici del design BMW che sono stati rivisti. Troviamo, per esempio, la griglia a doppio rene, la combinazione di fari circolari e il famoso “Hofmeister Kink” ovvero l’iconico gomito a piega presente alla base della finestratura laterale, che debuttò nel 1961 sulla Neue Klasse e che deve il nome al suo creatore, il progettista Wilhelm Hofmeister.

BMW i Vision DEE: al CES 2023 il concept con spunti di design ispirati al passatoANCHE L’ABITACOLO IN STILE MINIMALISTA Questa semplice filosofia progettuale continua nell'abitacolo del prototipo, dove è presente un volante a singola razza verticale con punti di contatto azionabili con il movimento del pollice. BMW afferma che gli interni sono stati progettati in modo tale da ''garantire che nulla distragga dall'esperienza digitale e dalla nuova sensazione di maggiore piacere di guida''. Esperienza sottolineata dall’innovativo Head-Up Display, che proietta le informazioni e le immagini su tutta la larghezza del parabrezza e che sarà utilizzato dai modelli BMW basati sulla piattaforma Neue Klasse dal 2025 in poi.

VEDI ANCHE

BMW i Vision DEE: l'innovativo Head-Up Display a tutta larghezzaCOMANDI A SFIORMENTO ANCHE SULLA PLANCIA Il sistema è completato da un originale ''Mixed Reality Slider'', che utilizza sensori sul cruscotto per consentire ai conducenti di decidere quante informazioni vogliono vedere alla base del parabrezza. Ma qui sotto troviamo un video pubblicato sui YouTube dalla filiale americana di BMW che ci mostra meglio il concept anche con l'aiuto di due star di Hollywood. Guardiamolo insieme.

UN CONCEPT… CAMALEONTICO BMW ha anche evoluto la sua tecnologia di verniciatura E Ink. Svelata per la prima volta su una iX in occasione del CES 2022 in bianco e nero, questa nuova versione di E Ink è colorata e permette di ottenere una sfumatura esterna completamente variabile e configurabile individualmente. Pensate, può rendere visibili fino a 32 colori con la superficie dell'i Vision DEE divisa in 240 segmenti distinti. ''Con BMW i Vision DEE, stiamo mostrando come l'auto può essere perfettamente integrata nella tua vita digitale e diventare una compagna fidata'', ha dichiarato il capo del design del BMW Group Adrian van Hooydonk in un comunicato stampa. “Il veicolo stesso diventa il tuo portale per il mondo digitale, con il conducente che ha sempre il controllo di tutto. Implementata nel modo giusto, la tecnologia creerà esperienze utili, ti renderà un guidatore migliore e semplicemente avvicinerà uomini e macchine”.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/01/2023