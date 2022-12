CES 2023 di Las Vegas: tutte le novità del mondo auto

Una volta era l’evento da non perdere per gli appassionati di tecnologia digitale: fotografia, videogiochi, schede grafiche e quant’altro. Nel corso degli anni, con la digitalizzazione sempre più pervasiva di ogni aspetto della nostra vita, il CES è diventato la vetrina in cui più o meno tutte le aziende presentano le novità dei prossimi anni, dalle lavatrici smart agli occhiali per la realtà aumentata, passando naturalmente per il mondo dell’automobile. Che, anche quest’anno, si presenta a Las Vegas in gran spolvero. Ecco una rassegna (in aggiornamento) delle anteprime che vedremo in fiera.

CES 2023: l'auto volante di Aska

La giovane startup americana ha presentato lo scorso anno il progetto di un veicolo 100% elettrico capace di decollo e atterraggio verticali (vertical takeoff and landing, VTOL), che su strada si guida come un’automobile e nel cielo si pilota come un elicottero. A Las Vegas debutterà il primo prototipo completamente funzionante. Curiosi? Noi un po’ sì!

CES 2023: la realtà virtuale a bordo delle Audi

All’interno del padiglione Cariad, la divisione del gruppo Volkswagen dedicata allo sviluppo di software, la casa dei Quattro Anelli presenterà un inedito sistema di infotainment in realtà virtuale, che permetterà ai passeggeri di vivere “esperienze” indossando un caschetto VR. I passeggeri posteriori si troveranno infatti a bordo di un’astronave, che asseconda i movimenti di guida dell’auto in tempo reale: se il veicolo svolta a destra, anche l'astronave su cui si sta viaggiando nel mondo digitale volerà a destra. Se l'auto accelera, l'astronave fa altrettanto. Questa tecnologia, sviluppata insieme a holoride, arriverà sul mercato nel corso del prossimo anno sui modelli con l’ultima versione dell’impianto di infotainment MIB3: A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7, Q8, Q8 e-tron, e-tron, e-tron Sportback ed e-tron GT.

Presentato già lo scorso anno, questo concept completamente elettrico sarà realizzato sul nuovo pianale Neue Klasse e potrebbe avere forme diverse da quello visto nei mesi scorsi. La iVision potrebbe anche essere la piattaforma su cui potrebbe debuttare l’interfaccia utente Dee, anticipata nei giorni scorsi da nientemeno che Arnold Schwarzenegger (che già aveva collaborato con BMW interpretando Zeus) e da David Hasselhoff, tornato per l’occasione a vestire i panni di Michael Knight, quello di Supercar.

CES 2023: il concept di Chrysler per le auto elettriche

Questo concept - elettrico - era già stato presentato al CES dello scorso anno, aggiornato per il Salone dell’Auto di New York che si è tenuto a novembre. Stellantis presenterà alla fiera di Las Vegas di gennaio l’ultima versione del suo primo veicolo elettrico, il cui debutto sul mercato è previsto per il 2025. Auspicabimente, dovrebbe essere un prototipo molto simile alla versione di serie.

CES 2023: Italdesign presenta un prototipo

Non si sa davvero nulla, ma quello che riguarda ItalDesign stuzzica sempre la nostra attenzione. Tutto ciò che sappiamo arriva dall’invito pubblicato sul loro sito ufficiale, che parla della presentazione di Climb-E, un “concept innovativo per la mobilità del futuro” per muoversi tanto in orizzontale quanto in verticale. Curiosi, vero? Anche noi!

CES 2023: cosa bolle in pentola per Mercedes?

La casa tedesca non presenterà un veicolo in particolare, ma ha in cantiere una serie di annunci relativi ai suoi piani di elettrificazione, nuovi sistemi avanzati di assistenza alla guida per gli Stati Uniti, e una non meglio precisata collaborazione con un “brand dell’intrattenimento” (presumibilmente non Avatar, visto che di quello già si sa tutto).

CES 2023: atteso il debutto del prototipo Inception

Ancora avvolto nel mistero, non foss’altro che per il brevissimo teaser pubblicato qualche giorno fa, per il concept che la casa francese presenterà a Las Vegas: un prototipo destinato a rimanere tale, e che traccerà la strada di quello che potrebbe essere lo stile e il paradigma tecnico delle prossime Peugeot. Elettriche, manco a dirlo.

CES 2023: le novità di Polestar

Sarà Polestar 3 l’auto utilizzata dal brand premium di Geely per presentare il suo nuovo sistema di monitoraggio del conducente: realizzato in collaborazione con SmartEye, prevede due telecamere all’interno dell’abitacolo che seguono il movimento degli occhi e delle palpebre, così come quello della testa, per inviare segnali e allarmi al guidatore. Nei casi in quest’ultimo non dovesse rispondere, l’auto provvederà ad arrestarsi in autonomia.

Non solo Chrysler: la strategia di elettrificazione di Stellantis coinvolge tutti i suoi brand, e Las Vegas sarà l’occasione perfetta per presentare al mondo il primo pickup completamente elettrico di Ram, venduto solo in Nord America.

CES 2023: il primo prototipo Honda Sony?

Della partnership tra le due case abbiamo già avuto modo di parlare nelle scorse settimane, anticipando il possibile arrivo della PlayStation 5 a bordo delle auto del colosso giapponese. Al CES di Las Vegas, tuttavia, potrebbe anche essere presentato un prototipo della prima autovettura nata da questa joint venture, che potrebbe arrivare sul mercato già nel 2025.

CES 2023: il debutto della VW ID. Aero

La prima berlina elettrica di Wolfsburg, presentata nei mesi scorsi col nome di Aero, potrebbe chiamarsi ID.7 ed essere presentata in versione definitiva alla fiera di Las Vegas di gennaio. La “Passat” a batteria potrebbe anche essere affiancata da un parente SUV a ruote alte, chiamato ID.8. Quale che sia il nome, il mercato è ormai pronto, e la berlina elettrica tedesca dovrebbe arrivare sul mercato già il prossimo anno.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 29/12/2022