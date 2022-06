Volkswagen ID. Aero, un nome un perché. "Passat elettrica" in video

La versione di serie debutterà in Cina nel 2023, successivamente anche in Europa. Per ID. Aero, autonomia di 620 km. Anche grazie a...

Ci chiedevamo se gli sketch fossero un'anteprima solida su cui basarci per lo stile: ora abbiamo la risposta, Volkswagen ID. Aero è per davvero la sedan filante anticipata dai disegni. Quello mostrato in Cina è solo il concept, ma un concept quanto mai realistico: la ID. Aero in vendita a partire dal 2023 (dapprima nel Paese asiatico, che per il brand è sempre più strategico, in seguito pure in Europa) non si allonterà - artisticamente parlando - dal prototipo di queste foto. Sotto, il video della digital world premiere.

NOMEN OMEN Sesto modello della famiglia Volkswagen ID. dopo ID.3, ID.4, ID.5, ID.6 e ID. Buzz, ideale erede di Passat berlina in chiave EV e rivale in pectore di Tesla Model S, Volkswagen ID. Aero una berlina/coupé 4 porte lunga poco meno di cinque metri e dall'eccellente coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,23 (si comprende ora il perché del nome). La solita piattaforma modulare MEB consente inoltre sbalzi ridotti e un passo lungo: benché li tenga ancora segreti, la Casa promette interni sorprendentemente spaziosi, oltre che super connessi e dai contenuti costantemente aggiornabili via etere.

Volkswagen ID. Aero, Cx di 0,23

LONG RANGE SEDAN ID. Aero equipaggiata della nota batteria agli ioni di litio da 77 kWh: stesso contenuto energetico netto delle colleghe di gamma, autonomia di percorrenza superiore (fino a 620 km da ciclo WLTP) proprio grazie alla migliore aerodinamica.

AZZURRO CANGIANTE Tra i dettagli di design più interessanti, si segnalano i cerchi sportivi bicolore da 22 pollici, dal disegno a turbina e integrati a filo passaruota, l'adozione di superfici tattili illuminate in luogo delle classe maniglie porta, inoltre anche la speciale vernice Polar Light Blue Metallic, una tonalità metallizzato chiaro i cui pigmenti colorati - in condizioni di luce adeguate - creano un effetto luccicante dorato. Il tetto è invece verniciato in nero lucido.

Volkswagen ID. Aero, i caratteristici fari LED IQ Light

EFFETTI SPECIALI Ispirato a quello degli attuali modelli ID., il frontale non manca in ogni caso di distinguersi grazie sia al ''baffo'' luminoso che attraversa per il largo la sezione e che prosegue, con virtuali interruzioni, lungo la fiancata, sia per il gioco di luce generato dagli esclusivi fari a matrice di LED IQ.Llight. Appariscente anche il mono-gruppo ottico posteriore a LED con struttura a nido d'ape. Su ID. Aero, con questo è tutto. Curiosi, ora, di sbirciare in abitacolo e saperne un po' di più su prestazioni e contenuti tecnologici.

Volkswagen ID. Aero, ecco come appare vista di tre quarti posteriore

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/06/2022