VW ID. AERO: sarà così audace la berlina elettrica? I nuovi disegni ci dicono che...

LA BERLINA ELETTRICA PRENDE FORMA Volkswagen ha presentato un nuovo, interessante, teaser della sua futura berlina con motore elettrico, che sarà presentata in anteprima il 27 giugno mostrando via web un modello di pre-produzione soprannominato ID. AERO. Secondo la casa tedesca, la berlina avrà il compito di inserirsi nel “segmento di classe medio-alta che genera ampi volumi di vendita” con l’obiettivo di costruire un modello di produzione da lanciare prima in Cina nella seconda metà del 2023 e poi anche in Nord America e in Europa poco più tardi. Alla base del veicolo c'è la piattaforma MEB di Volkswagen e il design sarà ispirato ad altri modelli VW ID, inclusi la ID.4 e il van ID. Buzz. Questi disegni ci mostrano che il concept sarà presentato con un complesso sistema di luci posteriori animate a LED che incorpora una barra luminosa a tutta larghezza.

Volkswagen ID. AERO: nel 2023 arriva la berlina elettrica con autonomia di 700 kmSUPER TETTO IN VETRO E MISURE TAGLIA XL Inoltre, possiamo vedere che la ID. AERO ha un innovativo tetto di vetro a tutta lunghezza sorretto da montanti ad arco. La percezione di luminosità interna deve essere davvero notevole. Dato che si tratta di uno studio, VW ha progettato alcuni dettagli che sarà difficile ritrovare sul modello di produzione, per esempio le porte senza maniglie. Inoltre, troviamo cerchi in lega leggera argento e neri di dimensioni extralarge molto simili a quelli già visti sui recenti prototipi dell'auto, tipo la Aero B. Da Wolsburg fanno sapere che il concept ha una lunghezza di cinque metri, il che lo rende non solo più lungo della Passat Variant (4,78 metri) ma anche, per esempio, di una BMW Serie 5 (4,96 metri). Infine, quest’ultimo teaser della ID. AERO arriva tre mesi dopo che uno schizzo della parte anteriore dell'auto ci rivelava una fari con barra luminosa a LED, prese d'aria aggressive e un paraurti scolpito e molto sportivo.

Volkswagen ID. AERO: un dettaglio sui fari posteriori full LEDGRANDE AUTONOMIA E (FORSE) ANCHE SW Le specifiche tecniche sul concept non sono state ancora condivise. Tuttavia, dato che utilizzerà l’architettura MEB, dovrebbe montare un pacco batteria da 84 kWh che fornirebbe alla berlina elettrica un'autonomia fino a circa 700 km nel ciclo combinato WLTP. Inoltre, è possibile che il modello di produzione sarà offerto nelle configurazioni a trazione posteriore e integrale, utilizzando gli stessi motori elettrici degli altri modelli ID. Detto questo, un certo numero di prototipi pizzicati negli ultimi mesi durante i collaudi su strada mostrano un design meno audace di quanto suggeriscono i render del concept, ma è una regola alla quale, ormai, ci siamo abituati. L’ultima notizia è che molto probabilmente arriverà variante Shooting Brake della BEV di Volkswagen, anche se non sappiamo se sarà disponibile su tutti i mercati.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/06/2022