Volkswagen ID.4 GTX: come battere un record del mondo con un'elettrica (video)

UNA ELETTRICA DA PRIMATO Stabilire un record del mondo è cosa tutt’altro che semplice. Certo, c’è record e record ma si tratta pur sempre di un’impresa che richiede pianificazione e duro lavoro. Di primati con le auto ne sono stati conseguiti a migliaia, ma adesso che le elettriche cominciano a stimolare un certo interesse, batterne uno a bordo di una BEV suscita una bella dose di clamore. E nel caso di questa impresa l’auto protagonista aveva un bel vantaggio rispetto a un modello con motore a combustione. Infatti, la protagonista del tentativo è proprio una elettrica al 100% - per la precisione una Volkswagen ID.4 GTX - e visto che la prova era quella di raggiungere la massima altitudine possibile, ha potuto sfruttare un piccolo vantaggio. Infatti, il motore della tedesca non aveva bisogno di bruciare ossigeno per ottenere la giusta carburazione e funzionare perfettamente, di conseguenza l'altitudine non ha ridotto la sua efficienza e non le ha fatto alcun timore.

Volkswagen ID.4 GTX: l'elettrica tedesca durante la prova in BoliviaTENTATIVO RIUSCITO! Ed ecco quindi che la BEV di Wolsburg, guidata da Rainer Zietlow e con l’appoggio del suo team Challenge4, il 18 maggio 2022 ha stabilito un nuovo Guinness World Record per la maggior altitudine mai raggiunta su un'auto a zero emissioni: 5.816 metri. Per avere un termine di confronto, si tratta di 1.200 metri più in alto del Monte Bianco. L'altezza registrata dalla Volkswagen elettrica supera di 45 metri il precedente record di altitudine (5.771 m), stabilito nel 2020. Il tentativo andato a buon fine è stato registrato dai giudici del Guinness World Record e la squadra ha ricevuto il certificato a La Paz, in Bolivia, il 23 maggio scorso. Ed è proprio nel Paese sudamericano, sulle pendici del vulcano Uturuncu, che è si è svolta l'impresa. Guardiamo il video insieme per andare alla scoperta di auto ed equipaggio.

VEDI ANCHE

UN MODELLO DI SERIE La variante della ID.4 è la più sportiva e potente in gamma con batteria da 77 kWh, potenza di 299 CV e autonomia dichiarata di 480 km. Per raggiungere il punto di partenza di Uturuncu si è rivelata fondamentale la presenza di una infrastruttura di ricarica di Enel X Way installata strategicamente lungo il percorso di avvicinamento al campo base. Inoltre, è curioso pensare che la seguente fase di rigenerazione della batteria, sia stata molto semplice visto il percorso a ritroso tutto in discesa. Diciamo che saranno rimasti ben pochi watt da ricaricare. La ID.4 GTX è, naturalmente, il modello equipaggiato con trazione integrale, che si è rivelata indispensabile per affrontare percorsi di questo genere, mentre i cerchi specifici da 18 pollici di diametro sono in acciaio, con un peso paragonabile a ruote in alluminio della stessa misura.

Volkswagen ID.4 GTX: raggiunti 5.816 metri, missione compiuta!UN TRACCIATO MOLTO IMPEGNATIVO Queste le parole del portavoce del team Challenge4: “Alle 7 del mattino era ora di partire. Il percorso non asfaltato ha rappresentato una vera e propria sfida per un'auto di serie e i suoi componenti. Ma la tecnologia si è dimostrata pronta a questa eccezionale prova di resistenza. Dopo 4 ore e 20 minuti, Rainer Zietlow ha raggiunto la fine del percorso della miniera con la ID.4 GTX, e quindi il punto più alto del tracciato: 5.816 metri sul livello del mare - documentato da due localizzatori GPS e vari altimetri”. Rainer Zietlow aveva già tentato alcuni record a bordo di auto elettriche, tra l'altro sempre a bordo del SUV tedesco ma in variante standard, col quale ottenne nel 2021 il record per il viaggio ininterrotto più lungo a bordo di un veicolo elettrico passando attraverso gli Stati Uniti.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 30/05/2022