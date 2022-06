Volkswagen Amarok 2022: il video teaser del nuovo pick-up tedesco

In previsione del debutto di nuova Volkswagen Amarok, la Casa tedesca ha pubblicato un video teaser di 18 secondi che ci consente di osservare più da vicino il prossimo pick-up di Wolfsburg. La clip mostra i nuovi fari IQ Light (optional), che integrano le luci anabbaglianti, quelle di svolta (dinamiche) e gli abbaglianti. A un primo sguardo, sembra proprio che il nuovo Amarok non si discosti poi così tanto dalla versione attualmente in vendita. Confermate la griglia imponente che ingloba il marchio Volkswagen e i mancorrenti lungo il bordo esterno del cassone.

PARTNERSHIP TRANSATLANTICA Come noto, Amarok 2022 condividerà la base meccanica con nuova Ford Ranger. Questa partnership porterà in dote una serie di veicoli commerciali, pick-up e furgoni spinti da motorizzazioni elettrificate di ultima generazione. Rispetto alla generazione attuale, Volkswagen Amarok 2022 sarà lungo 5,35 metri, con un interasse di 3,27 metri (175 mm in più del modello attuale). Ciò dovrebbe garantire più spazio in abitacolo. Il carico utile sarà di circa 1,2 tonnellate, mentre la capacità di traino delle versioni più prestanti sarà intorno alle 3,5 tonnellate. Al momento, gran parte delle specifiche tecniche di nuova Amarok restano sconosciute, tuttavia Volkswagen ha già confermato che la variante più potente sarà spinta dal 3 litri Diesel V6 turbo. Come per Ford Ranger, al sei cilindri a gasolio sarà abbinato un cambio automatico 10 rapporti e una nuova trazione integrale permanente. Le versioni entry-level, con ogni probabilità, saranno equipaggiate invece con il 2 litri turboDiesel Ford.

Un render grafico di nuova Volkswagen Amarok 2022

SCOMMESSA DIESEL In merito a nuova Amarok Lars Menge, Responsabile marketing Volkswagen Veicoli Commerciali, ha dichiarato: ''In termini di sistema di trasmissione, stiamo continuando a utilizzare motori Diesel ad alta efficienza per il nuovo Amarok […] in futuro sarà disponibile anche il V6 TDI, oltre a ulteriori propulsori specifici per ogni mercato.'' Volkswagen ha confermato inoltre che Amarok (qui i primi render grafici) sarà prodotto in Sud Africa e Argentina - e da qui - esportato in tutto il mondo. Abbondonata quindi l’ipotesi che lo stabilimento tedesco di Hannover (dove si produceva il vecchio modello) possa rifornire il mercato europeo.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 02/06/2022