Peugeot Inception: al CES 2023 il concept che anticipa il futuro del Leone

SPORTIVA ELETTRICA PER ISPIRARE I MODELLI FUTURI Stellantis ha (per ora) messo da parte l’idea di un rilancio di Peugeot in Nord America, tuttavia, la Casa del Leone ha scelto il CES 2023 di Las Vegas per rivelare una concept car che ci dà un assaggio di come sarà la sua prossima generazione di berline e SUV elettrici a partire dal 2025. Si chiama Inception e assume la forma di una futuristica berlina o coupé a quattro posti, che si appoggia sulla nuova piattaforma STLA Large EV. A occhio, questo prototipo è ispirato al concept E-Legend del 2018 senza gli evidenti richiami stilistici al passato (a parte qualche finezza), per creare qualcosa di più lungimirante.

Peugeot Inception: la concept car futuristica presentata a CES 2023 di Las Vegas DESIGN FUTURISTICO, MA NON SOLO… Osservandola più attentamente, questa show car mostra una linea del cofano che sale e torna sopra i fari, ricordando le auto anni ’70 e ‘80 di Peugeot, ma questa volta le luci sono LED e la griglia che le collega è un grande pannello di vetro. Le ruote sono simili ai cerchi montati sulla nuova 408, anche se ora il logo sui mozzo è illuminato, e il pannello posteriore - digitale, ancora una volta, come quello anteriore - presenta lo stesso motivo luminoso ad artiglio presente su alcuni modelli attuali della Casa francese. Però, quello che distingue totalmente questo concept e lo caratterizza a livello di design è l'enorme parabrezza che si tuffa dal tetto verso il muso, infilandosi nello spazio in cui si troverebbe il cofano motore in una berlina convenzionale. La porzione più convenzionale sembra essere il profilo dove è chiara la somiglianza con una tipica coupé o berlina sportiva.

Peugeot Inception: sportiva elettrica con due motori e 680 CV di potenzaDENTRO SI RESPIRA ARIA DI RIVOLUZIONE Le stravaganti caratteristiche degli interni della Inception, tuttavia, sono ancora lontane dall'essere pronte per un’auto di produzione. Progettato per sostituire il famoso (e un po’ discusso) i-Cockpit di Peugeot, il suo punto focale è l'Hypersquare, un volante rettangolare ispirato ai controller dei videogiochi che combina un tablet montato al centro e quattro anelli di controllo azionabili con il pollice. Un altro elemento a dir poco futuristico ma che Peugeot promette di montare su un'auto vera entro la fine di questo decennio. Il volante può essere ripiegato nel cruscotto quando viene attivata la funzione autonoma di livello 4 della Inception, mentre il quadro strumenti è un insolito schermo circolare che Peugeot chiama Halo Cluster. I sedili sono rivestiti di un tessuto vellutato dall'aspetto metallico e si adattano alla corpo del guidatore e dei passeggeri per aumentare la percezione di accoglienza e lusso dell’abitacolo.

Peugeot Inception: interni super tecnologici e rivoluzionariDUE MOTORI EV CON TRAZIONE INTEGRALE Per quanto riguarda ciò che troveremo sottopelle, Peugeot afferma che ci sarà spazio per un powertrain a doppio motore e una potenza totale di 680 CV, naturalmente con trazione integrale. In questo modo la berlina sportiva lunga circa cinque metri potrà accelerare da 0 a 100 orari in meno di tre secondi. Lato batterie, sappiamo che la Inception monta un pacco da 100 kWh ricaricabile con un sistema a induzione, ma collegata a un caricabatterie adeguatamente veloce, il sistema a 800 volt può aggiungere 30 km di autonomia in cinque minuti una volta esaurita la riserva di energia, che assicura 800 km di percorrenza.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 06/01/2023